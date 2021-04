V počátcích nebylo Smíšené bojové umění tak moc omezováno pravidly a předpisy, proto byly váhové kategorie spíše dobrovolné. Například v UFC byly dvě váhové skupiny představeny až v roce 1997 na UFC 12, kde se zápasilo v těžké (více než 200 liber/90 kg) a lehké (méně než 200 liber) váze.

Co když zápasník nesplní váhový limit?

Zápasníci musí před zápasem projít vážením a jejich váha musí být v souladu s kategorií, ve které se zápasí. Zápasníci se často poslední dny před vážením snaží váhu dostat dolů, což obnáší nepříjemné hladovění a drsné dehydratace.

V případě, že ani přes veškerou snahu je zápasníkova váha vyšší, než povolují pravidla zápasu, dostává fighter několik dalších hodin na to, aby váhu "udělal." Třetí šanci na váze se nikdo nedočká, proto to musí napodruhé klapnout.

Pokud zápasník nesplní váhu ani napodruhé (když tato situace nastane, většinou se jedná o několik set gramů), soupeř má právo zápas odmítnout, častěji na zápas ale přistoupí - v tomto případě dostane od soupeře finanční kompenzaci a zápasí se v tzv. catchweight váze.

V té se může bojovat také v případě, že váhový limit stanovují sami zápasníci a ne vedení dané organizace.

Atomová váha (Atomweight) - do 105 lbs (48 kg)

Užívána jen u ženského MMA, atomová váha je nejmenší používanou vahou ve smíšeném bojovém umění. Drobné, ale drsné ženy bojující v této kategorii ve většině organizací (včetně UFC) nenajdete, výjimkou je například americká bojová organizace Invicta FC nebo singapurská ONE Championship.

Slámová váha (Strawweight) - do 115 lbs (52 kg)

Slámová váha je momentálně ve většině organizací nejnižší váhovou kategorií, nebyla však součástí původních obecně uznávaných MMA pravidel. Slámová kategorie, ve které znovu zápasí jen ženy, se však začala stále více prosazovat a od roku 2013 ji můžeme vidět skoro všude, včetně UFC.

Muší váha (Flyweight) - do 125 lbs (57 kg)

V muší váze bojují jak ženy, tak muži, u kterých se tedy jedná o nejnižší váhovou kategorii. Možná nejznámějším šampionem muší váhy, která je ideální pro fanoušky bitek ve vysokém tempu a rychlosti, je Demitrous Johnson. Zápasí zde i David Dvořák, jež má zatím v nejslavnější MMA organizaci za sebou dva vítězné souboje.

Bantamová váha (Bantamweight) - do 135 lbs (61 kg)

V minulosti byl váhový limit bantamové kategorie na 150 librách, po zavedení lehké váhy se však ustálil na současných 135. Zápasí zde i brazilská šampionka Amanda Nunesová, která drží titul také v pérové váze. Dříve byla královnou bantamu Ronda Rouseyová.

Pérová váha (Featherweight) - do 145 lbs (66 kg)

Popularita pérové váha masivně vzrostla s popularitou Conora McGregora v roce 2015, ten však později přešel do lehké váhy. Mezi další hvězdy pérové váhy patří také José Aldo nebo Max Holloway. Jedná se také o nejtěžší váhovou kategorii mezi ženami.

Lehká váha (Lightweight) - do 155 lbs (70 kg)

V současnosti je lehká váha celosvětově nejznámější váhovou kategorií v MMA, vždyť jména jako Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier nebo již zmiňovaný Conor McGregor zná každý fanoušek bojových sportů a právem se lehké váze dostává největší pozornosti.

Velterová váha (Welterweight) - do 170 lbs (77 kg)

Velterová váha má v jiných bojových sportech (box, thajský box, atd.) váhový limit 67 kilogramů, v MMA v ní tak zápasí podstatně těžší fighteři. Ve velterové váze zápasil také možná nejlepší MMA zápasník v historii - Georges St-Pierre.

Střední váha (Middleweight) - do 185l bs (84 kg)

Další váhová kategorie, která patří k těm divácky zábavnějším zábavnějším - zápasníci zde totiž využívají efektní mix silovosti, rychlosti a dynamiky. Ve střední váze zápasí například Mach Muradov.

Polotěžká váha (Light Heavyweight) - do 205 lbs (93 kg)

Opravdu až legendární váhová kategorie MMA, která nabídla hned několik velkých soubojů, a to jak v UFC, tak na české scéně, kde se v právě v polotěžké váze v listopadu 2019 odehrál i "zápas století" mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem.

Těžká váha (Heavyweight) - do 265 lbs (120 kg)

Ve většině organizací je těžká váha nejvyšší váhovou kategorií a stejně jako u boxu, i v MMA je šampion těžké váhy "nejnebezpečnější borec" daného sportu. V těžké váze zápasil třeba také Viktor Pešta, historicky druhý Čech v UFC.

V roce 2017 byly do oficiálních váhových kategorií MMA přidány čtyři nové váhové třídy, a to super lehká (do 165lbs), super velterová (do 175lbs), super střední (do 195lbs) a tzv. cruiseweight (do 225lbs), které tak vyplnily větší mezery mezi stávajícími váhami. Nové váhové kategorie by měly bránit stále častějším zdravotním problémům se shozením váhy, a také jsou odpovědí na stále zvyšující se počet zápasníků.

Nové "super" kategorie zatím využívá jen skupina MMA organizací, UFC ani Oktagon MMA do nich však zatím nepatří.