Výjimečný večer v UFC, který bude zajímavý pro Procházku i Dvořáka

Titulový zápas na kartě je vždy kořením, který dá večeru bojových sportů více voltů. Pokud se sejdou dva takové souboje, jde o jev, který se často nestává. Víkendové UFC 259 v Las Vegas nabídne tři titulové souboje. Extra menu! A stejně to není vše. V polotěžké váze bude bojovat šampion Jan Blachowicz s Israelem Adesanyou, ten přichází do této divize jako šampion střední váhy. Tři bitvy a čtyři šampioni!

Jako poslední půjdou na řadu Blachowicz s Adesanyou, Polák proti Nigérijci, který má v MMA skóre 20:0. Bývalý kickboxer drží vítěznou sérii od roku 2012. Tento duel bude hodně zajímat české fanoušky. Tady budou k vidění potencionální soupeři Jiřího Procházky, který je v této divizi UFC na pátém místě.

„Čeká nás velký víkend, těším se moc. Budeme se koukat, to je jasný. Samozřejmě každého napadne otázka, jestli udrží šampion Jan Blachowicz titul. Bude to správné měření. Rychlý, dynamický a přesný frajer a proti němu frajer s bombami, silou, který je navíc tvrďák. Tady se ukáže, já tedy věřím Jankovi. Adesanya na tom nebude silově tak dobře, ale on to zase dožene rychlostí, dynamikou a pohybem. On má takové sebevědomí, že ho přesun o váhu výš nesemele," myslí si Martin Karaivanov, Procházkův manažer a trenér.

Na tento střet je zvědavý také samotný Procházka, který je nyní v plné přípravě na 1. května, kdy má v Las Vegas zápas s Dominickem Reyesem, ten je v žebříčku na třetí pozici.

„Na zápas Blachowicz Adesanya se těším, jsem zvědavej. Nerad predikuju, ale už jsem říkal, že věřím spíše Blachowiczovi. Adesanya má hezký styl, dobře se na něj kouká, ale myslím si, že Blachowicz to utáhne svoji tvrdostí a pekelnou soustředěností," má svého favorita Procházka.

Ještě před titulovými bitvami se v kleci představí Thiago Santos a Aleksandar Rakič, dvojka a čtyřka polotěžké divize. „Rád bych, aby v tomhle souboji vyhrál Santos, ale obávám se, že vyhraje Rakič. Santos mi je pocitově příjemnější. Já neberu moc řeči před zápasem, pro mě dělá obrázek člověk, sportovec a výkony. Můžete mít řeči, ale základ jsou výkony. Rakič je má, ale Santos mi je prostě příjemnější," nahlíží na tento souboj Karaivanov.

Santose před časem Procházkův tým řešil jako možného soupeře, ve hře byl v minulém roce i Rakič. Ani jeden nedopadl a český samuraj šel do premiéry v UFC s Volkanem Oezdemirem, kterého seknul ve druhém kole.

"Na obou stranách vidím rozdílné přednosti, ale ve výsledku nechci tipovat vítěze, protože tohle je fakt zápas, který může padnout na obě strany," vidí vyrovnané šance zápasník brněnského Jetssam gymu.

O titul bude o víkendu bojovat také šampion Rus Petr Yan v bantamové váze s Američanem Aljamainem Sterlingem. Ženské MMA bude zastupovat Amanda Nunesová, tu vyzve Megan Andersonová v pérové váze.

Zajímavý duel z českého pohledu bude souboj v muší váze, ve které je v TOP 10 David Dvořák. Ten má mít zápas v květnu. O víkendu půjde do oktagonu Tim Elliott, s ním by rád český bojovník podstoupil duel v druhé polovině tohoto roku. Třiačtyřicetiletý Američan bude ve Vegas bojovat s Jordanem Espinosou, který svůj poslední duel prohrál. A to právě s Dvořákem.

„Jak sleduju Espinosu, je v dobrý formě, bude připravený, ale Elliott má hrozně nepříjemný styl, který Espinosovi nebude sedět, furt bude tlačit, furt ho bude otravovat, furt ho bude někam hnát. Pokud se mu nepodaří nějaký úder, kterým by ho zastavil, tak si Elliott dojde pro vítězství na body. Mohl by hrozit i submisí, ale spíš si myslím, že to utahá na body," je přesvědčený Dvořák.

Před pád hodinami český zápasník oficiálně potvrdil svého třetího soupeře v UFC, bude jim Raulian Paiva z Brazílie. S ním Dvořák nechce bojovat tři kola, chce ho seknout před limitem. Co potom? „Co ukončím Paivu, měl bych zájem o zápas s Elliottem. Těžko ale říct, jak to bude, teď je to velké kdyby. Tenhle zápas ale chci!"