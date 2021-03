Český boxer jde proti hvězdě. Anglie se může dočkat velkého překvapení, vzkazuje Ducár

V neděli zabalil věci a v pondělí ráno už stál na pražském letišti. Český boxer Vasil Ducár odletěl do Londýna, kde ho čeká v sobotu velká výzva. Do protějšího rohu v ringu se mu ve Wembley postaví Chris Billam- Smith. Čech je třiatřicátý na světě v křížové váze, soupeř je výše, patří mu 20. příčka. Ve hře bude mezinárodní pás organizace WBA. „Znám ho, vím, jak boxuje, myslím, že se Anglie může dočkat velkého překvapení,“ vyrazil Ducár s velkým odhodláním.

Vzal jste souboj na poslední chvíli, jaká je forma?

O zápasu jsem se dozvěděl před dvěma týdny, příprava není taková, jaká by měla být, ale já jsem v přípravě relativně pořád, takže si myslím, že i tak forma je. Myslím, že 80, 90 procent tam je. Věřím, že udělám kvalitní výkon.

Co jste musel změnit, abyste byl připraven za tak krátký čas?

Pokud se připravujete dlouhodobě, máte vše rozfázované a postupně přidáváte na tempu, a hlavně víte, na kdy a na koho trénujete a hlavně jde na konci přidat ventil. Tady takový prostor nebyl, takže místo finální fáze jsem se soustředil na dolaďování váhy, ale není to problém, jsem pořád v tréninku.

Vy jste na 33. místě ve světovém žebříčku v křížové váze, soupeř je dvacátý, je tedy favoritem?

Určitě je favoritem, bude na domácí půdě, je to jejich domácí hvězda, ale mně tahle pozice sedí. Znám ho, vím, jak boxuje, myslím, že se Anglie může dočkat velkého překvapení.

Co byste řekl o soupeři?

Je to šikovný, technický kluk, je hodně na nohách, je pohyblivý, ale není až tak silově vybavený. Pokud dodržím, co chci, nebude to moc pěkný box, tlak, síla, pak bych ho mohl postupně utahat a znechutit mu to.

Takže od prvního kola tlačit?

Chtěl bych od prvního kola boxovat naplno.

Michal Vančura, trenér, lapař Myslím si, že Chris Billam-Smith je pro Vasila docela dobrý soupeř, stylově by mu mohl sedět. Vasil je v dlouhodobé přípravě, měl nabídku do Ruska na zápas, to padlo, stejně dopadla Belgie, takže on je vlastně v přípravě od zápasu, kdy trénoval na Vaška Pejsara. Mezi oběma je jen třináct míst v žebříčku, to není tolik. Soupeř je favorizovaný, řekl bych, že to je miláček Anglie, fanoušci ho mají hodně rádi. On je domácí, pokud chce Vasil vyhrát, musí předvést hodně přesvědčivý výkon, nejlépe soupeře poslat do počítání. Budeme Vasila hnát, výhra by ho posunula do TOP 20 na světě, což je super. Pak by se mu otevřely dveře k dalším titulům. Pokud by tento zápas vyhrál, určitě by přišla nabídka na světový titul.

Po vítězné Lucerně v prosinci jste řekl, že chcete, aby se český box zviditelnil, může se to stát tímto zápasem?

Myslím, že jo, pokud se podaří v Anglii vyhrát. Už jen takový zápas na takové akci, jde to do celého světa. My to v Česku ještě moc nevnímáme, ale tohle je box na světové úrovni. Doufám, že to prolomíme a lidi se začnou o box víc zajímat. Pokud se mi podaří vyhrát, tak jsou nějaké náznaky, že bych mohl jít v dalším zápase o světový titul.

Je světový titul vaším snem?

Takhle to neřeším, řeším každý další zápas, chci se posouvat, ale samozřejmě vidina světového titulu je super.

Zápas proběhne ve Wembley, znamená to pro vás něco?

Bude to zážitek, ale v zápase se soustředím jen na výkon. Spíš to bude zážitek předtím, kdy budeme moct nahlédnout pod pokličku tak velké akce.

Promotérem je Eddie Hearn, který je takový Dana White boxu...

Spíš to je obráceně. Dana White (UFC) je takový Eddie Hearn v boxu, protože on je fakt hodně známý. On zastupuje třeba Joshuu a další velká jména, dělá velké akce, on je velká osobnost.

Letíte v pondělí, zápas je v sobotu, co vše vás v Londýně čeká?

Mám předběžný rozpis, ale zatím moc netuším. Určitě budou nějaké mediální věci, testy na covid. Necháme se překvapit.