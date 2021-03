Divoch jde do klece. Co předvede obávaný střelec v MMA?

Zažil toho v bojových sportech už hodně. Temperamentní Tadeáš Růžička je dvojnásobným mistrem světa v thajském boxu a K1. Ve dvaadvaceti letech zažije premiéru v MMA. V sobotu ho čeká v Brně na akci Oktagon 22 polská síla, přijede Dawid Kareta. Skvělé výsledky v postoji, to je zářná historie českého střelce. Teď jde ale do MMA. A to je jiný sport. „Je to pro mě velká zkouška, dlouho jsem se připravoval, konečně je to tady. Teď se ukáže, jestli na to mám,“ je zvědavý Růžička, který není žádným tichošlápkem v bojových sportech.

Před pár týdny jste si vyzkoušel premiéru v profesionálním boxu, teď už je hlavní opět MMA?

MMA je teď pro mě prioritou.

Jsou tréninky složitější, když se musí spojovat více sportů?

Příprava je úplně jiná, fyzicky náročnější než dřív. Je tam hodně silových tréninků, jde o propojení hodně sportů. Je strašně těžký vše spojit dohromady. Jeden atribut se zhorší, druhý zlepší, ale jedu na 100 %, aby se nezhoršoval ani jeden atribut, o to to je těžší.

Co plánujete do sobotního zápasu?

Budu sázet na postoj, sám vím, že to nebudu tlačit na zem. Budu ostražitější, nebudu mu do toho skákat, nebudu mu chtít dát šanci. Jsem světový zápasník, mám za sebou velké zápasy, prošel jsem si tím. Beru to tak, že jsem profík, který jde do prvního zápasu v MMA, a to je pro mě výzva. Měl jsem dost času se připravit. Pokud prohraju, bude to moje chyba.

Co se stalo od jara, kdy jste vyhrál Underground?

Od té doby, co jsem vyhrál Underground, jedu čistě MMA, snažil jsem se dohnat rezervy, teď se jdu otestovat. Sám cítím obrovský zlepšení, je to ale běh na dlouhou trať. Doufám, že to bude stačit, protože své dovednosti v postoji mám zase nadprůměrný.

A co zem?

Na zemi se musím učit všechno, je to nový sport, jako bych se učil chodit. Nové pohyby, vše od začátku. Mám ale kolem sebe kompletní tým na všechny aspekty boje, to mě posiluje. Budu připravený.

Nové prvky v tréninku, co komunikace s fanoušky, počítám, že je o vás větší zájem, ne?

Změna přichází s větší sledovaností, cokoliv dám na sociální sítě, tak má úplně jiný dosah. Čím více je člověk sledovaný, tím více se mu život v soukromí mění. Nejsou to už jen kamarádi okolo. Cítím, že jsem vzorem pro mladší kluky. Beru to v potaz.

Musíte se krotit ve vyjadřování?

Musel jsem se naučit kontrolovat své emoce, lépe se vyjadřovat. Snažím se motivovat, něco předat. V reálu se snažím kontrolovat rychlý emoce. Projevuje se to hodně i v civilním životě. Už to není jenom si tak dojít do nákupáku v teplákách a špinavých botách. Musím se o sebe starat, jde i o vizitku, dřív jsem to neřešil. Dřív mi bylo všechno jedno.

Na Instagramu máte přes 33 tisíc příznivců...

Mám sledovanost hlavně díky tomu, že jsem propojen s českou rapovou scénou, tam mám hodně kamarádů. Mladí lidi tohle hodně sledují. Spojení Oktagonu s těmito lidmi mi dalo takovou pozornost, není to jen o zápasení.

Rozebírají s vámi kamarádi, okolí zápasy?

Rozebírají to hlavně na sešlostech. Když tomu člověk rozumí a neplácá kraviny, říká věci, ze kterých si můžu něco vzít, tak si to rád poslechnu, ale většinou to je jen klábosení u piva. Nemám zkušenosti s tím, co je třeba na sociální sítích, ty hejtovací komentáře, s tímhle v reálu lidi nepřijdou. Byl bych rád, kdyby mi to někdo řekl a já mu na to mohl říct svoje. Většinou se mnou mluví kamarádi, fanoušci, těm rád odpovím a vyhovím jim.