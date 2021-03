Vémolu čeká peklo. Když bude potřeba, dneska dá i sedm tréninků!

Na konci minulého roku Karlos Vémola stihl tři zápasy, poté si dal dva dny dovolenou a skočil znovu do přípravy. V sobotu má zápas, na akci Oktagon 22 bude v Brně obhajovat mistrovský pás ve střední váze. Proti němu se postaví Milan Ďatelinka. Terminátor bere Slováka jako soupeře, který mu chce všechno vzít, proto ho má stále u sebe. Ve středu s ním přišel i na trénink. Měl ho na mikině. „Chci dokázat, že Terminátor není ještě mrtvý, mám plno věcí před sebou. On mi to chce sebrat, každý den si to představuju. Je to asi hodný kluk, ale naučil jsem se ho nenávidět. V zápase přepnu a udělám to, co vždycky, půjdu si pro vítězství,“ je přesvědčený pětatřicetiletý zápasník MMA.

Minulý zápas jste měl na konci roku, vracíte se po čtvrt roce, jste spokojený?

V Oktagonu mě nechtěli, já byl připravený. Hned jsem Ondrovi (Ondřej Novotný, promotér organizace OKTAGON MMA) volal, že mi je líto, že se Kozma zranil, ale že Apollo potřebuje soupeře. Jak si poradím s Ďatlem, pak jsem ready na Apolla na konci dubna, když má plnou hubu keců. Teď je ideální čas. Kozma je zraněný, Pirát je zraněný, není čas ztrácet čas. Předhoďte Apolla lvům, ale je to na šéfovi.

Příprava na sobotní zápas proběhla podle představ, nálada je dobrá?

Já mám všeobecně dobrou náladu. Příprava má vždycky svoje problémy, ale teď jsem žádný zásadní problém neměl. Pro mě zásadní problém je, když musím přípravu přerušit. Případně když nejsou fyzické a sparingové testy, jaký by měly být. Pak bych zápas odvolal. Příprava funguje, jak má, v každém zápase vidím zlepšení. S Robertsenem to bylo nijaký, Mikulášek byl lepší a Lohore byl takticky zvládnutý, skvělý zápas jak fyzicky, psychicky. Věřím, že tenhle zápas bude ještě lepší.

V pátek na váze musíte mít 84 kilo, kolik máte ve středu večer?

Není to jedno? Každý se mě na to ptá. Je to relativní pojem. Když někomu řeknu, že mi chybí devět kilo, tak řekne, že to je strašný, ale pro mě to je dobrý. Cokoliv pod deset je super, nad to, to je už strašný. Dneska mně chybělo ještě dvanáct. Já řeším váhu v den, kdy ji musím shazovat, to je pro mě ve čtvrtek ráno. Ve středu o půlnoci končím vodu, jídlo jsem kromě snídaně neměl žádný. Ve čtvrtek nebudu mít žádný jídlo, v pátek taky ne, budu jen ladit váhu.

Být bez vody musí být peklo…

Je to peklo, na tohle si tělo nikdy nezvykne. Lidi si myslí, že si zvyknete na to, že vás někdo v kleci mlátí, že vás to přestane bolet, jsou blázni, vždycky to bolí. Když vám někdo zlomí ruku, vždycky to bolí. Já jdu bez vody skoro 48 hodin, 36 určitě. Kdybych seděl na gauči a koukal se na televizi, bylo by to v pohodě, ale když musíte běhat, běhat, běhat a běhat, dokud nespadnete z pásu, pak vás musí odnést do sauny, do vany, aby to z vás šlo, to je opravdový peklo.

Jak to prožíváte, máte svůj svět, kousnete se?

Jde o to, se kousnout. Ne každý by zvládl čtyři tréninky denně, tolik odříkání, tolik měsíců jen kvůli zápasu. Ale pro mě to je víc než sport, pro mě to je životní styl. Trenéři mi říkají, že čím hůře se mi shazuje váha, tím lepší mám zápas. A to se mi potvrdilo. S Attilou to bylo snadný, a jak jsem dopadl. Tím se i psychicky uklidňuji.

Karlos Vémola šampionem střední váhy. Bylo až neuvěřitelné, co všechno soupeř vydržel.

Oktagon TV

Jak bude vypadat váš čtvrtek?

Budu celý den trénovat, dokud to neshodím. Pokud budu muset trénovat jednou - super, pokud dvakrát - ok. Pokud sedmkrát, budu trénovat sedmkrát. Budu trénovat tak dlouho, dokud to neshodím.

Jak vidíte Ďatelinku jako soupeře?

Určitě to není potrava. Kdo nastupuje k titulovému zápasu, není tam pro nic za nic, tohle není potrava. On má čtyři výhry v řadě. On bude mít v zápase přes devadesát kilo, nebude mít slabou ránu, bude mít bombu jako kůň. Není to prdel, on je hladový, o to víc je nebezpečný, on nemá co ztratit. Proto se na takové soupeře obzvlášť připravuji. Když prohraju s Attilou, to lidí pochopí, pokud bych prohrál s Mikuláškem, to by nikdo nedokázal pochopit.

A Ďatelinka?

Já nemůžu prohrát s Ďatelinkou. Já tu buduju něco třicet let a on mně chce všechno sebrat? Ne! Nestane se, že bych nepřišel na trénink. Já mám za sebou několikakolový války, to on nemá. Pokud se nerozhodne v prvním kole, tak já si po něm budu sedat do rohu s úsměvem na rtu.

V hlavě máte výhru, jaká bude odměna?

Zvířecí přírůstek asi ne. Po dohodě s Lelou a úpravou domácích věcí si splním svůj dětský sen. Lela mě zná, ví, že po zápase potřebuju prachy co nejrychleji utratit, abych naléhal na Ondru, aby mi dal Apolla, z něčeho musím taky zaplatit svatbu. Lela chtěla, abych se zbavil mustanga, tak si splním zase jiný dětský sen, ale to až po zápase.

Bude to Harley Davidson?

Lidi mluví o hodně věcech, že si koupím lva, abych měl samce pro lvici, Mototechna mi pořídí nové auto. Splním si klukovské sny, napřed ale musím vyhrát, pak si budu sny plnit, jinak si nic nezasloužím.

A koho vidíte jako svého dalšího potencionálního soupeře?

Plán je porazit Ďatla, potom budeme mluvit dál, kdo se ukáže, to je všechno na Ondrovi. Když nebude chtít Attila zápasit, jsou tam jiní, půjdu si svojí cestou. Apollo se hlásí, Pirát se hlásí, Pešta se hlásí, všichni se hlásí, všichni chtějí zápasit s Terminátorem, já jsem ten, kdo si může vybírat. Chci zápasit co nejvíce, dokud můžu, za rok to už třeba nepůjde. Podepsal jsem s Oktagonem novou smlouvu na šest zápasů a jsem maximálně happy, je to moje životní smlouva. Po této smlouvě, kdo ví. Pokud nepřijde nová, takhle dobrá, může třeba přijít konec kariéry. Šest zápasů dám určitě, proto chci ty zápasy co nejrychleji, pak se uvidí.