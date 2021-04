Nadešel den D ruské mise. Podaří se českému boxerovi šokovat Moskvu?

Po hořkém zklamání na konci minulého roku, když Pejsar prohrál titulovou bitvu s Vasilem Ducárem, si chce český boxer spravit chuť. Ale nevybral si nejlehčího soupeře. Naopak.

„Trénoval jsem poctivě celý rok, doufám, že si vynahradím poslední porážku. Nechci Papinovi lichotit, ale je to jeden z nejvíce nebezpečných lidí v křížové váze, ale já půjdu do zápasu uvolněný, můžu jen získat," snaží se nahlížet na duel boxer z Atom Gymu.

Sám přiznává, že poslední nezdar má stále v hlavě, šlo o vyhecovaný souboj, navíc o pozici české jedničky. „Doufám, že si to teď vynahradím," přál si před odletem šestatřicetiletý Pejsar, který má bilanci 15:10. O tři roky mladší soupeř má v záznamech poměr 12:1.

Česká dvojka proti ruské jedničce. K tomu v době koronaviru, když není tolik akcí, takže každý zápas potěší, navíc jde i o finanční příjem, který je pro rodinu potřeba.

„Přišel jsem o nějaké příjmy, takže v tomto ohledu mě to může uklidnit. Mám rodinu, dvě děti, platím hypotéku, potřebuji je zabezpečit. Kvůli tomuto zápasu budeme několik měsíců v klidu," přiznává Pejsar.

Proti minulému duelu může jít do souboje s klidnější hlavou. Na konci roku cítil tlak, musel, tady musí soupeř, pokud by svoji roli nezvládl, překvapil by fanoušky i sebe. A o to se chce právě český boxer v Moskvě pokusit.

„Natrénováno mám. Makal jsem a chystal se na tenhle zápas. Věřím, že v tom zápase ukážu i to, co jsem odpracoval v tréninku během minulého roku. Cítím, že to v sobě pořád mám. Vím, že soupeř je těžký, silný a berou mě tam všichni jako outsidera. Ale tady není co ztratit," má nastavenou mysl Pejsar.