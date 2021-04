Bojem proti chudobě. Dětský kickboxer tahá rodinu z dluhů!

Neskutečné! Teprve devítiletý thajský kickboxer „Tata por Lasua“ se už nemůže dočkat návratu do ringu. Kvůli koronavirové krizi nebojoval už přes pět měsíců, přitom peníze, které si vydělá, jsou pro jeho rodinu životně důležité.

Devítiletý thaiboxer na sobě takhle dře. Návratu do ringu se už nemůže dočkat.

„Moje máma mi řekla, že pokud budu boxovat dál, jednoho dne jí můžu koupit třeba dům a auto," říká Tata, který na sobě alespoň pravidelně pracuje v tělocvičně. Jak sám tvrdí, za oběť se nepovažuje a je na sebe hrdý, že se dokáže o matku postarat.

Tata žije ještě se svojí 16letou sestrou, která se rovněž věnuje boxu. Přesto rodina tlačí na něj, aby se stal profesionálním bojovníkem a vydělával víc peněz. „Hlavní příjem rodiny v současnosti přichází od něj. Jeho poslední zápas mi pomohl splatit dluhy," nechala se slyšet Tatova matka, která si prodejem občerstvení ve stánku na ulici příliš nevydělá.

Nebezpečný hazard s dětskými životy

Bojové zápasy dětí jsou v Thajsku nesmírně populární, boxerů mladších 15 let je odhadem kolem 300 tisíc. Řada lékařů ale vystupuje tvrdě proti, jelikož zápasy mohou vážně poškodit zdraví mladých bojovníků.

[VIDEO] | Su nombre de guerra es Tata Por Lasua. Con sólo 9 años ya acumula una veintena de combates a sus... https://t.co/Li05h1WzKx — Leonoticias (@leonoticias_) April 7, 2021

Opakované údery do hlavy mohou vážně poškodit mozek, či způsobit neurologické problémy. Někteří zákonodárci se snažil prosadit zákaz dětských zápasů, ale marně. Ani tragické úmrtí 13letého chlapce na krvácení do mozku při jednom ze zápasů v roce 2018 orgány nepřesvědčilo. Je to prostě příliš výnosný byznys.