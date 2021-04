Český bojovník, který se vymyká. Jeho příprava nemá obdoby

Na tréninky si nosí sešity a tužky. Příprava musí být co nejpreciznější. Nejde jen o poznámky, ale o nákresy a složité grafy. Zápasník MMA Václav Holota nechce nic podcenit. Každá maličkost, detail, pomůže ke zlepšení. „Do sešitů si zapisuju nejen svoje chyby a plány, ale také přechody do různých pozic. Člověk může jít z jednoho úderu do více variací. Já si takhle píšu, kam chci chodit já. Potřebuju si ukázat, jakým směrem se vydávat,“ vysvětluje.

Václav Holota má rád systém a v jeho zápiscích a nákresech je to vidět. „Vašek všechno studuje, natáčí si tréninky, natáčí si sparingy, pak to společně analyzujeme. Přípravu bere opravdu poctivě, což je v dnešní době potřeba. Už dávno odzvonilo časům, kdy platilo, čím tvrdší trénink, tím lepší. Dnes jde o inteligentní přístup. Trénink se musí poskládat tak, aby byl co nejpřínosnější. Aby kluci nebyli přetrénovaní, ani nedotrénovaní," doplňuje trenér André Reinders.

Díky svým vychytávkám se zlepšuje. Co nejdřív by to chtěl ukázat v nějakém zápase. Ten poslední měl v prosinci loňského roku, kdy prohrál s Němcem Jungwirthem. Byla to jeho první porážka, jinak má mezi profesionály na kontě 4 výhry. „Myslím, že jsem se změnil dost. V některých aspektech to bude výrazná změna," slibuje Holota.

Můj největší hardcore, říká o tomto tréninkovém zápisu Václav Holota

Sport.cz

Kvůli MMA před rokem a půl všechno vsadil na jednu kartu. Přestěhoval se z Plzně do Prahy, bojovým sportům se věnuje naplno. Podřizuje jim všechno. A nelituje. „Bojové sporty mi vzaly spoustu času, peněz, energie, ale daly mi novou životní náplň. Chtěl jsem se něčeho chytnout, mít nějakou cestu a tohle mě naprosto naplnilo," nelituje svého rozhodnutí sedmadvacetiletý zápasník.