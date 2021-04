Krpálek vynechá mistrovství světa. Olympiáda je důležitější, ví

Do startu olympiády zbývá 101 dnů, další turnaj už opravdu neplánujete?

Plán je takový, že Evropa bude poslední start před olympiádou. Je možné, že ještě nějaký turnaj vložíme, ale zatím jsme takhle domluveni.

Ani červnové mistrovství světa vás neláká?

Zbývají v podstatě dva velké turnaje, v Kazani a mistrovství světa. Do Kazaně bych nejel a mistrovství světa se mi moc nehodí termínově. Není úplně dobré měsíc před olympiádou startovat na takovém vrcholu, chci se maximálně soustředit k Tokiu, to je důležitější.

Jak důležité pro vás je mistrovství Evropy? Po odloženém pražském šampionátu vloni v listopadu vás čeká už druhé během pěti měsíců…

To je nevídané, doufám, že teď to už cinkne, když v Praze se mi to nepovedlo. Chci si spravit chuť, ambice jsou určitě medailové.

Před šampionátem v Praze jste měl dlouhou turnajovou pauzu, ani na kempech jste neměl takový sparing. Teď jste na tom lépe?

Doufám, že připravenost je lepší než před Prahou. Tam to bylo náročnější, má první soutěž skoro po roce… Teď už mám za sebou v letošní sezoně tři starty, závodní vypranost by měla být na dobré cestě. I v přípravě jsme udělali kus práce, absolvoval jsem docela dobré kempy v Uzbekistánu i Turecku, snad to bude stačit na medaili. Ale přednější pro mě bude být ve správné formě v létě na olympiádě.

Kouč Lacina říká, že na kempu v Turecku jste ukázal nejlepší judo za poslední dobu.

Cítil jsem to stejně. Zařadil jsem spoustu nových věcí do svého boje v postoji, piloval jsem je a úplně mě to nadchlo. Hodně se mi dařilo je zařazovat do tréninkových zápasů. Když se to povede i do těch ostrých, bude to úplně super.

Na šampionát není přihlášený Rus Tamerlan Bašajev, který vás ve dvou posledních vzájemných zápasech porazil. To vás asi nemrzí…

Máme spolu asi šest zápasů, bohužel několikrát se mi povedlo prohrát. Naposledy jsme s Lacošem (trenérem Lacinou) měli výbornou taktiku, bohužel mi trochu odešly ruce, jak jsem se snažil prosadit na zemi a byli jsme tam docela dlouho. Když jsme šli zpátky do postoje, chtěl jsem ho chytit, ale už to nešlo. Ruce jsem měl tak zatavené, že kdybych uměl líp rusky, řeknu mu, ať už mě hodí, byl jsem fakt koženej… Ale příště by to mohlo klapnout. Jinak bude Evropa silně obsazená, termínově vychází dobře.

Na posledním turnaji v Antalyi jste po dlouhé době nebyl na elitním podniku na stupních z Čechů sám, povzbudil vás i bronzový úspěch parťáka Davida Klammerta?

Byl jsem moc rád. David měl často smůlu na los a těžké soupeře od prvních kol, kdy bylo těžké se prosadit. Teď se v prvním kole rozepral a pak už proti soupeřům ze špičky dominoval a vypadal jak na tréninku, kde všechny mlátí a dělá ty své chvaty.

Zkusí ukončit půst Dva poslední evropské šampionáty judistů proběhly bez české medailové radosti, nepomohlo ani domácí prostředí vloni v pražské O2 areně. Od pátku do neděle tak šestičlenná reprezentace zkusí v Lisabonu ukončit čekání na cenný kov. „Pojedeme vylepšit si reputaci po loňském mistrovství Evropy v Praze, kde jsme nebyli v době vrcholu druhé covidové vlny dobře připraveni. Nyní jsme na tom lépe,“ ujišťuje trenér Petr Lacina. Největší naděje si pochopitelně dělá ikona českého juda Lukáš Krpálek, který má z kontinentálních šampionátů pět medailí, z toho tři zlaté. Bronz bral na posledním Grand Slamu v turecké Antalyi i David Klammert a bude chtít využít formy, která ho vynesla k dosud životnímu úspěchu. „Zatím se mi Evropy moc nevedly, od sedmého místa výš bych to bral jako velký úspěch a samozřejmě se chci prát i o medaili,“ předsevzal si.