Medailoví parťáci jdou znovu do boje! Krpálek chce na stupně, Klammert skalp es

Oba povzbudila bronzová medaile z posledního turnaje před šampionátem, Grand Slamu v turecké Antalyi. A oba na ni zkusí navázat v nedělním závěrečném dni šampionátu. „V Turecku jsme si spolu ten turnaj moc užili, snad na něj navážeme v Lisabonu,“ věří třicetiletý Krpálek.

Jako olympijský vítěz, úřadující mistr světa a trojnásobný mistr Evropy má nejvyšší cíle, zvlášť když poslední kontinentální šampionát v Praze mu nevyšel a poslední cenný kov z této akce má z roku 2018. „Chtěl bych vybojovat medaili. V Praze to bohužel nevyšlo, skončil jsem pátý pod stupni, což mě samozřejmě hodně mrzelo,“ vzpomíná na listopadový turnaj v O2 areně.

Titul z Prahy neobhajuje Rus Tamerlan Bašajev, kterému Krpálek podlehl v Antalyi. Rusové na ME poslali jen Inala Tasojeva, jenž získal v české metropoli stříbro. Nechybí ani Krpálkův přemožitel z duelu o bronz na posledním ME Guram Tušišvili z Gruzie.

V posledních letech vyhrával Krpálek zápasy převážně na zemi, na přípravných kempech se ale s trenérem Petrem Lacinou snaží vylepšit i svůj boj v postoji. V tréninku se mu to zatím daří. „V Turecku jsem to chtěl zkusit i v zápase, ale úplně to nedopadlo. Jak to nemám ještě úplně nadrilované, nechtěl jsem v důležitém zápase udělat nějakou chybu,“ vysvětluje.

Ve svém zřejmě posledním turnaji před olympiádou chce být odvážnější. „Také nechci udělat zbytečnou chybu, ale kdy jindy si to vyzkoušet,“ říká Krpálek.

Pro Klammerta byl bronz z Antalye životním úspěchem a bodovým i psychickým povzbuzením do boje o start v Tokiu. „Ten výsledek mě hodně uklidnil,“ pochvaluje si. „Dokázal tam v pěti vítězných utkáních sedmkrát skórovat. Dostane za úkol vzít si provázek, aby na tenhle výkon navázal,“ usmívá se trenér Lacina.

Do konce kvalifikace zbývají dva měsíce, není čas ani na zdravotní úlevy. „Teď musím zatnout zuby a zabojovat o olympiádu, ale zdravotní stav je lepší,“ ujišťuje Klammert, jehož omezovalo rameno.

V Lisabonu takovou bodovou porci jako pak na červnovém mistrovství světa získat nemůže, ale konkurence v kategorii do 90 kg bude takřka maximální. „V mojí váze je šampionát snad nejnabitější. Z první světové desítky je osm Evropanů,“ upozorňuje.

Spokojenost by Klammertovi zajistilo sedmé a lepší místo. „To by znamenalo, že jsem porazil někoho z nasazených, pak bych potvrdil výkonnost a že si olympiádu zasloužím,“ věří.