Boxer Suchý je na MS juniorů jednu výhru od medaile

Boxer Erik Suchý postoupil na mistrovství světa juniorů do čtvrtfinále a jedna výhra ho dělí od medaile. Úřadující juniorský vicemistr Evropy otočil v sobotu ve váze do 64 kilogramů nepříznivý vývoj zápasu s Rumunem Andreiem Mustetem. O minimálně bronz bude usilovat v pondělí v souboji s Ukrajincem Bozorbojem Matijakubovem.

Ve druhém kole si Suchý poradil s Finem Jerem Niemelainenem, na úvod měl volný los. Ve čtvrtfinále byli z českých reprezentantů naposledy v roce 2008 Zdeněk Chládek a Oskar Lakomý.

Už dnes večer absolvuje čtvrtfinálový zápas ve váze do 60 kg Veronika Gajdová, které k postupu mezi nejlepší osmičku stačilo jedno vítězství. V týdnu vyřadila Badmaarag Ganzorigovou z Mongolska. Její další soupeřkou bude Cristina Chiperová z Moldavska.

Z juniorského mistrovství světa mají čeští boxeři zatím dvě medaile. V roce 2000 získal Petr Barvínek bronz ve váze do 67 kg a osm let nato jej napodobil Chládek v kategorii do 64 kg.