Český obr jde do války. Svátek práce oslaví už v dubnu

Michal Martínek dobře ví, o čem mluví. Svůj první zápas v ACA, s Američanem Danielem Jamesem, loni v listopadu prohrál. Předvedl ale atraktivní podívanou. Spokojenost na všech stranách. „Po tom zápase za mnou přiběhli na ošetřovnu a rovnou mi řekli, že se jim líbí tady ten atraktivní styl boje. Že mají rádi, když to tam lítá ze strany na stranu. Když se moc nevyčkává. Že jsem si získal jejich respekt, a že až se oklepu, chtějí mě zpátky," popisuje.

Jeho druhým soupeřem v ACA bude Tomas Pakutinskas. Parametry? Výška 187 cm, stejně jako Martínek. Váha 113 kg. O zhruba tři až pět víc než jeho český protivník. Pro oba je to jejich druhý zápas v ruské organizaci, oba svůj první duel prohráli. Litevec má na kontě 19 výher a 13 porážek. Černovous bilanci 8-2.

„Válka to bude už jenom kvůli našemu stylu boje. Vím, že jde rád dopředu, má rád první kola. Ty pozdější kola mu už moc nechutnaj, takže dá maximum do toho prvního. Proto si myslím, že to bude atraktivní. Mě taky baví první kola, taky rád na nic nečekám, takže by to mělo mít pořádný grády," slibuje Martínek.

Do dějiště zápasu odlétá 20. dubna, tři dny před zápasem. Doprovod mu bude dělat snoubenka Lenka a trenér André Reinders. Možná ho pojede podpořit i některý z parťáků z Reinders gymu. Michal Martínek se už nemůže dočkat. „Je to pro mě takový Svátek práce, když můžu pracovat tady v tý době. Myslím, že si to užijeme. Udělal jsem všechno pro to, abych zvítězil."