Dal jsem si obrovskýho hamburgera a teď půjdu Reyese rozebrat! hlásí před životním zápasem Procházka

Druhý duel pod proslulou organizací a rovnou hlavní zápas večera UFC Fight Night čeká Jiřího Procházku v sobotu v Las Vegas. Proti českému samurajovi se postaví Dominick Reyes, trojka polotěžké váhy. Osmadvacetiletý fighter Jetsaam Gymu Brno už několik dní ladí v městě hazardu formu a aklimatizuje se na tamní prostředí. Nálada v týmu je bojovná, na místě panuje pohodová atmosféra. Po taktické stránce je Procházka na životní výzvu připraven, Reyese mají s trenéry nastudovaného. Překvapit se nenechají ničím. „Počítám, že Reyes bude v nejlepší kondici. Chci to vzít do svých rukou a nastoupit na něj. Budu se ho snažit rozebrat,“ říká odhodlaně Procházka v exkluzivním rozhovoru pro Sport.cz.

Do Vegas jste odletěli s velkým předstihem skoro 14 dní před zápasem, jak probíhá aklimatizace na tamní prostředí, jak snášíte časový posun a jak se aktuálně cítíte?

S časovým posunem a s nastavením vnitřních biologických hodin jsem měl problém. První dva až tři dny jsem byl hodně unavený, hlavně večer. Tréninky tady přizpůsobujeme časově době, kdy budu zápasit. Jinak jsme trávili čas v dobré náladě, byli jsme se podívat po městě a tak.

Máte už zápasovou váhu, nebo budete muset ještě něco shazovat?

Před chvíli jsem se byl převážit tady v hotelové lobby, čistou váhu bych teď měl někde mezi 95 a 96 kily. Takže kdybych měl jít už na vážení, tak bych to v pohodě shodil třeba ve vaně. Neměl bych mít tedy problém.

Pojďme k zápasu samému. Reyes ve svém posledním střetnutí podlehl Blachowiczovi. V tom duelu hodně inkasoval, byla to pro něj opravdu tvrdá porážka. Myslíte, že ho to mohlo poznamenat, nebo že se z toho už oklepal a na vás bude plně připraven?

Mně je tohle úplně jedno. Já počítám s tím, že bude v nejlepší formě a v nejlepší kondici. Chci to vzít do svých rukou a nastoupit na něj. Budu se ho snažit rozebrat.

V sobotu vás čeká zápas proti obrácenému gardu, Reyes umí skvěle využívat úhly při strajkování, má vynikající atletický pohyb, umí hodně tvrdou levou zadní. Věnovali jste těmto aspektům jeho boje zvýšenou pozornost při přípravě?

Vzali jsme to zodpovědně a připravili jsme se na to. Používal jsem na to skvělého sparing partnera z Česka, dobrého postojového zápasníka Matěje Peňáze. Hodně jsem s ním v přípravě najížděl všechny tyhle možnosti. Na ten druhý gard jsem si už zvykl tak, že je mi to příjemné pohybovat se proti obrácenému postoji.

Počítáte s variantou, že by mohl Reyes přenést boj i na zem, i když to ještě nikdy neudělal? Že by se mohl pokusit vás tím překvapit?

Ano, s tím počítáme. Odhadli jsme si jeho strategii. Promýšleli jsme i možnosti, které by on na mě mohl použít. Jsem na to připravený, kontrovat i bránit a přebírat. Otáčet i takové blbé situace. Jsem připravený okamžitě zasáhnout a vzít to do svých rukou.

Jaká byla reakce Američanů na váš nový účes. Před odletem jste říkal, že se musíte zeptat, jestli vás s tím nechají zápasit. Znáte už odpověď?

Moje informace od manažera je, že pokud v tom není nic kovového, tak s tím do zápasu můžu jít. Ještě se poinformuju na vyšších místech, abych měl stoprocentní jistotu.

V prvním týdnu ve Vegas vám vařil trenér Karaivanov. Jak si pochvalujete jeho kulinářské schopnosti? A co máte na jídelníčku teď, když jste se přestěhovali do oficiálního hotelu od UFC?

Trenéři se střídali. Většinu času jsme měli těstoviny na různé způsoby. Musím říct, že všechny ty omáčky, co k tomu dělali, byly super. Jsou fakt dobří kuchaři. Včera jsem měl poslední silovej trénink, takže jsme to dokrmili. Povečeřeli jsme svátečně poslední den v tom baráku, co jsme bydleli. Všichni jsme si dali velkýho mastnýho hamburgera. Tady na hotelu už se mi o všechno stará UFC.

Před odletem jste říkal, že si s sebou berete do Vegas knihy. Prozradíte, co právě teď pár dní před zápasem čtete?

Mám s sebou svoji bibli, Knihu pěti kruhů. Vzal jsem si i Tuláka po hvězdách, abych se mohl zakousnout do něčeho příběhového. Mám s sebou i knihu zabývající se studiem emocí a různých procesů, co se dějí v těle od doktora Joe Dispenzy, jmenuje se to Probuďte své božství. Jinak sleduju i různé seriály, snažím se rozptylovat mysl.