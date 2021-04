Nejen bitva v UFC. Dvořáka čekají v Americe zápasy dva. Pár dní po sobě!

Dvaadvacátého května půjde David Dvořák do svého třetího zápasu v UFC. V Las Vegas mu bude soupeřem Brazilec Raulian Paiva. Není to ale jediný duel, který ho v Americe čeká. K hlavnímu chodu si dá ještě předkrm. Osmého května. Nepůjde přímo do boje, ale do rohu. Zápas bude mít jeden z jeho trenérů Jan Maršálek. „Bude mít boxerský megazápas v Dallasu. Představí se na stejné kartě jako Canelo Alvarez. Na akci, na kterou je momentálně prodaných už 60 tisíc lístků,“ těší se Dvořák. Více se dozvíte v našem videu.

Jan Maršálek nastoupí do ringu na galavečeru Matchroom Boxing. Jeho protivníkem bude Kelvin Davis, který je stejně jako Tyson Fury členem stáje MTK Global Boxing. Zápas je vypsán na čtyři kola po třech minutách. „Prožívám to mnohem víc než svůj zápas. Budu tam takovej ten, co Honzu namotivuje a bude stát při něm," prozrazuje královéhradecký bojovník s přezdívkou Hrobník.

Tým Davida Dvořáka proto do zámoří odlétá už 4. května. Po zápasu v Dallasu se přesune do Los Angeles, kde bude zhruba osm dní pokračovat příprava na souboj s Paivou. Pak už směr Las Vegas. Dějiště zápasu v UFC. „Mentálně se cítím skvěle. Nemůžu se dočkat, už mi to strašně chybí. Nejraději bych tam vlítnul zejtra."

S přípravou je nadmíru spokojený. „Doufám, že jsem změnil hodně věcí. Zkoušel jsem nové techniky. V postoji, ve wrestlingu, na zemi. Změnil jsem to komplexně a myslím, že by měl být znát ten rozdíl oproti mému minulému zápasu."

V nejprestižnější světové MMA organizaci má zatím na kontě dvě vítězné bitvy. Obě na body. Do třetice by chtěl soupeře ukončit před limitem.

Ještě předtím než do USA odletí, bude fandit na dálku dalšímu českému zápasníkovi v UFC. Jiřímu Procházkovi. V souboji s Dominickem Reyesem 1. května. „Vždycky hrozně fandíme. U těch jeho zápasů to ani nejde prožívat bez emocí, tam je infarktová atmosféra. To, že se Jirka představí v hlavním zápase UFC je masakr, splněný sen. Klobouk dolů."