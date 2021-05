Zakrvavenou hlavu tajila, teď se bojí lámání prstů. Budou soupeřky české naděje férové?

Před pěti lety v Riu jen díky ní nechyběli poprvé od Melbourne 1956 v české či československé výpravě zápasníci. Od té doby získala brněnská rodačka evropské stříbro i čerstvý bronz, který ji povzbudil do závěrečné přípravy. Jenže z Varšavy si kromě něj přivezla i zranění prstu, naštěstí rentgen po návratu neukázal vážnější problém.

„Byl vykloubený, asi je poškozené i kloubní pouzdro, naštěstí tam není žádná zlomenina a měl by být do tří až čtyř týdnů v pořádku,“ tlumočila slova lékařů. Jenže to byla slabá útěcha, světová olympijská kvalifikace proběhne už tento týden.

„Zrovna ten prst potřebuju pro úchop, takže limitovat mě bude dost,“ tuší. A tak přijde před turnajem na řadu tejpování i důvěra ve férový přístup soupeřek. „Budu doufat, že toho nevyužijou a snad mi nebudou lámat prsty,“ věří Hanzlíčková.

Spoléhat se na to ale nedá. „Bojím se, že toho můžou zneužít. Když jde o olympiádu, lidé jsou neúprosní,“ tuší. Co zranění tajit jako je běžné v play off kolektivních sportů? Tuto taktiku zvolila Hanzlíčková po krvavém zranění hlavy na soustředění před evropským šampionátem.

„To jsem ani nedávala na sociální sítě, aby toho soupeřky nevyužily a nedrcly mi do hlavy, teď už je tam jen malá jizvička,“ líčí zápasnice kategorie do 68 kg. „Ale s tím prstem to nemá cenu, stejně všichni viděli, jak jsem ho měla obvázaný,“ mávne rukou.

V Sofii se představí zástupci zemí, kteří se ještě do Tokia neprobojovali, aby doplnili vždy šestnáctku účastníků. „Dvě z každého kontinentů už jsou kvalifikované, ale pořád tam zůstala spousta šikovných Evropanek,“ upozorňuje Hanzlíčková, která v březnové kontinentální kvalifikaci vypadla ve čtvrtfinále.

Teď bude vedle fyzické a zdravotní připravenosti rozhodovat i ta psychická. „Nebudu lhát, nervozita je velká. Budu se kvalifikaci snažit brát jako každý jiný turnaj, i když vím, že není,“ přiznává zápasnice, která od prosince spolupracuje i s mentálním koučem Janem Mühlfeitem.

A kdyby to v Sofii v pátek a v sobotu nevyšlo? „Chystala bych se směrem k další olympiádě v Paříži, určitě nemám v plánu končit,“ ujišťuje členka pražského Olympu.