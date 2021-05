Sobotní večer patřil fanouškům bojových sportů. Na programu byl MMA turnaj Oktagon 23, který zavítal do brněnské haly Zoner BobyHall. Hlavní karta galavečera nabídla šest duelů. Václav Mikulášek nestačil na Norského soupeře Thomse Robertsena. Tereza Bledá zvítězila na body nad Brazilkou Karoline Martinsovou. Tahákem večera byl střet, ve kterém poprvé pod organizací Oktagon vstoupil do klece k zápasu třiačtyřicetiletý veterán Petr Kníže, soupeřem mu byl Ital Andrea Fusi. Český bojovník duel ovládl hned v 1. kole na submisi.

Kníže dokázal Fusiho hned za začátku tvrdě trefit a poté prokázal, že i přes vyšší věk je na tom výrazně lépe fyzicky. "Cítil jsem, že to tam sedlo a mohlo by tam i něco projít. Ještě to ale nebylo ono. U pletiva jsem ale cítil, že moje síla je větší," usmíval se Kníže.

Čtvrtou MMA výhru v Oktagonu v řadě a opět před limitem si připsal Leo Brichta, který již v prvním kole "ukončil" Ukrajince Kirilla Medvedovského. "Dal jsem si záležet," usmíval se Brichta, jenž soupeře knockoutoval v čase 2:45.

Sledovaná byla i bitva dvou bojovníků, kteří v minulém roce prohráli s Karlosem Vémolou. Nor Thomas Robertsen v ní porazil Václava Mikuláška, který si na konci druhého kola poranil kotník a v zápase nemohl pokračovat. Jedenatřicetiletý Robertsen, jenž byl v duelu aktivnější a přesnější, se tak s MMA rozloučil výhrou. Již dopředu totiž oznámil, že po duelu ukončí profesionální kariéru.

Třetí výhru mezi profesionálkami si připsala Tereza Bledá, která jednoznačně na body porazila Karoline Martinsovou z Brazílie. Neporazitelnost udržela i přesto, že si v závěru třetího kola poranila koleno. "Pět deset sekund před koncem mi v něm ruplo a věděla jsem, že musím jen zůstat stát a vydržet to do konce," řekla Bledá.

V boji o možnost vyzvat šampiona organizace ve veltrové váze knockoutoval Brazilec Kaik Brito již v prvním kole Roberta Bryczeka z Polska. Aktuální držitel pásu David Kozma se představí na dalším turnaji Oktagonu 29. května, kdy se utká s Brazilcem Leandrem Silvou. Brito by měl získat právo utkat se s vítězem.