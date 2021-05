Zlodějíček se přepočítal a pořádně to schytal od rekordmana UFC

Derrick „Černá bestie" Lewis je aktuálně druhým nejlepším bojovníkem těžké váhy v UFC, u kterého se dá předpokládat, že se ještě letos utká se současným šampionem Francisem Ngannou o světový titul. Rozhodně tedy není žádné ořezávátko, na kterého si přijde kde kdo.

Nedávno si neplánovaně „zatrénoval" přímo na parkovišti. Všiml si totiž, že mu nějaký muž chce ukrást auto. Lewis tak neváhal a než by čekal na příjezd policie, rozhodl se, že si to se zlodějem vyřídí sám a jak jinak než ručně. Úspěšně se mu muže podařilo zpacifikovat a poté předat policii.

„Zku***syn si vybral správné/špatné auto, do kterého se chtěl vloupat," uvedl k fotografii na svém Instagramu, která zachycuje výtržníka s obvázanou hlavou nasedajícího do policejního vozu. Sdílel také svou pěst, na které se vybarvovala pořádná modřina, s popiskem „spokojenost." Zlodějíček si příště asi pořádně rozmyslí, jestli se do nějakého vloupání zase pustí.

„Černá bestie" drží v UFC historický rekord v počtu KO. Je ve skvělé formě, má za sebou čtyři vyhrané duely v řadě. Teď si připsal ještě jedno neoficiální vítězství, které se však taky počítá, i když ne asi do oficiálních tabulek.