Dá David Hošek pocítit své bomby ruskému tvrďákovi? Chce prodat to, co natrénoval

¨V zápase s Ďatelinkou jsem vlastně nic neukázal, to mě nejvíc zklamalo. Vypadal jsem tam jako když vlastně vůbec nic neumím," štve ještě teď sedmadvacetiletého českého bojovníka. „Chybami se člověk učí, snad si už budu víc dávat bacha."

Je zpátky, chce si napravit reputaci. Nový zápas, nový soupeř. To byla ta největší motivace. Ví, že to opět bude hodně o hlavě. „David je na tom velice dobře, co se týče boxerské přípravy i země. Akorát to nedokázal prodat. Ten tlak na něj byl velký, tak velké zápasy ještě nezažil. V boxu ano, ale v MMA ne. A řekl bych, že v prosinci ho ta síla okamžiku zmrazila a šel do toho trošku bez hlavy. Zapomněl se. Teď jsme v přípravě na hlavě zapracovali, tak uvidíme," doplňuje trenér David Vyvážil.

V cestě stojí Čečenec Tarhan Ibragimov. S bilancí šest výher a dvě porážky. Všechny své úspěchy zvládl před limitem. David Hošek na něj chystá své tvrdé pěsti. „Minule to nevyšlo, snad to vyjde tentokrát. V MMA rozhoduje první kolo. Přesná rána může rozhodnout, u mě to tak většinou bylo. Když jsem se přesně trefil, tak jsem rozhodnul. Nevím, jak u něj. Co jsem koukal na zápasy, tak že by tam v postoji měl nějaká K.O., že by dominoval, to mi nepřišlo. Připadá mi spíš jako komplexní soupeř. Uvidíme," říká bývalý český reprezentant v boxu.

Duel Hošek vs. Ibragimov je součástí galavečera OKTAGON 24, jehož vrcholem bude titulový zápas mezi Davidem Kozmou a Brazilcem Leandrem Silvou, známým pod přezdívkou Apollo. Budou bojovat o pás ve velterové váze.