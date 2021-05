Sestřih rváče! Inkvizitor vyrazí do války s nově obarveným čírem

Změnil trenéry. Změnil přístup. A na poslední chvíli i účes. Miroslav Brož půjde do sobotního zápasu na turnaji OKTAGON 24 se stříbrnou liškou na hlavě. „Budu mít číro stříbrný. Už jsem nad tím přemýšlel několik let, ale říkal jsem si ne, nebudu to dělat. Teď jsem konečně do toho šel. Stejně mám už půlku hlavy šedivou, tak si to nechávám udělat na stříbrno a bude pohoda,“ hlásil z kadeřnického křesla. Více už v našem videu.

Nový účes má dokreslit proměnu, kterou v posledních měsících Inkvizitor prošel. Po prosincovém duelu s Janem Malachem změnil trenéry. Připravuje se pod vedením Luboše Šudy, Davida Vyvážila a Richarda Andrše. A chce si zápasy hlavně užívat. Předvést se v nich jako rváč.

„Teď si půjdu zápas hlavně užít, fakt užít. Ne jako doteď, kdy jsme si říkali, jdeme si to užít, ale byli jsme takoví svázaní. Teď tam prostě jdu opravdu udělat skvělej zápas, jdu se tam porvat. Se vším všudy," říká dvaatřicetiletý bojovník.

V posilovně se Miroslav Brož připravuje pod vedením trenérky Arlety Krausové

Sport.cz

„Míra prostě přistoupil trošku jinak k tomu tréninku. Změny jsou u něj opravdu v tom stylu, chce se víc prát. Už není mladej kluk, není mu dvacet. Chce udělat zápasy spíš pro sebe, pro diváky. Nehraje na skóre, na nějaké postupy do UFC a podobně. Prostě se chce porvat. Vydat ze sebe to, co tam ještě má," potvrzuje trenér David Vyvážil.

Cíli udělat skvělý zápas byl podřízen i výběr soupeře. Němce Christiana Jungwirtha. Utkají se ve velterové váze. Miroslav Brož se poprvé představí v 77. „Oba jsme hodně typově podobní, máme podobnou bilanci. Jeli jsme vždycky na fýzu, a tak. On je boxer, fakt tvrďák. A když oba prodáme to, co máme...," těší se Inkvizitor.

Přípravu tedy teď završil novým účesem. „Souvisí to s takovým tím celkovým uvolněním. Že už není člověk tolik svázaný. Musím tohle, musím támhleto. Nový účes jsem chtěl. A je mi jedno, kdo si co bude myslet. Já jsem s tím spokojený."

Stejně jako stříbrný účes si chce v sobotu večer užít i zápas s Jungwirthem.