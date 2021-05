Tragédie! Nadějný bojovník podlehl zraněním po zákeřném útoku

K napadení došlo v časných ranních hodinách ve Aucklandu na Novém Zélandu. Kickboxer a bojovník MMA Fau Vake čekal na taxi, když v tom se na něj zezadu vyřítili čtyři útočníci. Vake neměl šanci zareagovat, pachatelé zaútočili velmi zákeřně a zasadili mu několik ran.

Pětadvacetiletý bojovník byl převezen do nemocnice, napojený na přístrojích se statečně pral o svůj život. Svůj nejtěžší kariérníí zápas však po týdnu prohrál. Na zbabělost útočníků upozornil i šampion střední váhy v UFC Israel Adesanya, který svého tréninkového parťáka byl navštívit také v nemocnici a jeho smrt ho velmi zasáhla.

Mladý bojovník po sobě zanechal tříletou dcerku a dlouholetou partnerku, která mu do nebe poslala dojemný vzkaz. „Mám s tebou 10 let vzpomínek, vždycky to byla a bude nejlepší část mého života. Děkuji ti, že si mi dal nejkrásnější stvoření na tomto světě, naši dceru Isu," loučila se se svou životní láskou. „Tolik si mě toho naučil. Jednou se znovu uvidíme. Isa bude vždycky tatínkova holčička," stálo v dopise do nebe.

Smutek nad ztrátou talentovaného bojovníka vyjadřuje řada jeho kolegů. Adesanya volá po přísnějších trestech pro pachatele. Novozélandský trestní zákoník totiž nebere ohledy na zákeřnost útoků. „Neexistuje žádná omluva a mělo by to být považováno za pokus o vraždu nebo vraždu," uvedl ve svém prohlášení.