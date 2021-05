Jsem rozbitej na sra..u, ale nechci o tom mluvit, byl po příletu z UFC tajemný Dvořák

Po jedenácti hodinách v letadle je doma. Téměř týden po svém třetím vítězném zápase v UFC se do Česka vrátil David Dvořák se svým týmem. Pořádně rozbitý. Příprava na duel v nejprestižnější MMA organizaci si vybrala svoji daň. „Jsem na sra..u rozbitej. I když to tak nevypadá. Zhruba měsíc a půl budu teď úplně mimo. Co mi je, ale zatím neřeknu,“ uvedl po příletu. Více už v našem videu.