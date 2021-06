Byl to masakr! Hvězdný bojovník UFC Procházka po tornádu opravoval střechu

Zpustošená vesnice. Takový pohled se naskytl českému zápasníkovi MMA Jiřímu Procházkovi, který vyjel pomoct kamarádovi do jedné z postižených oblastí. Ani Moravská Nová Ves nebyla ušetřena od ničivého tornáda. „Demonstrace síly přírody, ale škody tam byly k pláči,“ uvedl český zástupce v organizaci UFC. Sám se poté aktivně zapojil do úklidu škod a opravování poškozené střechy.

„Nechci si ani představit, co museli lidé zažívat přímo na místě. Když vidíte, jak se to podepsalo na domech, a hlavně na stromech, které toho hodně unesou. Všechno bylo větrem ostrouhané a polámané. Byl to opravdu masakr. Totálně je to tam rozmetalo," popisoval český válečník situaci na jižní Moravě.

Když mu kamarád z jihomoravské vesnice zavolal, že potřebuje pomoct, tak vůbec neváhal a s partou kamarádů rychle dorazil do místa neštěstí. „Hned večer potom, co se to událo, mi zavolal kamarád, že jim to odneslo střechu. Druhý den jsme tam s dalšími kamarády naběhli a dali jsme to do kupy. Přikryli jsme střechu plachtou a čekáme, až nakoupí další střešní krytiny," vyprávěl zápasník prestižní americké organizace.

Sám Procházka příliš potíží se zapojením neměl. S tímto pracovním odvětvím se totiž před lety pravidelně setkával. „Dříve jsem dělal pomocné práce na stavbě. Když jsem si potřeboval v šestnácti letech něco vydělat, tak jsem chodil na podobné brigády," uvedl osmadvacetiletý bojovník.

Moravskou Novou Vsí se prohnalo tornádo.

Petr Kozelka, Právo

Znovu se ukázalo, že si lidé navzájem nejsou lhostejní. Mnoho dobrovolníků dorazilo do poškozených vesnic a aktivně se zapojilo do odklízení škod po řádění živlu, který je v naší krajině spíše zřídka vídaným jevem. „Bylo super, že se lidi sjeli na pomoc. Policisté nepouštěli přímo do vesnice každého s autem. Člověk musel mít zajištěné místo na parkování. Někdo musel nechat auto před vsí, aby nebránil ve fungování infrastruktury," vysvětloval rodák z Hostěradic.

„Myslím, že by se pomoc vesnicím mohla více propagovat. Spousta lidí by chtěla pomoct, ale většinou se tam dostane pouze na popud známého. Jedná se vesměs o jednoduché práce, poklízení, nošení věcí," dodal Procházka.