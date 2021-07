Drsný vzkaz Terminátora! Za ty blbé kecy ho brutálně zmlátím, vyhrožuje rivalovi

Fakt, že mezi Vémolou a slovenským tvrďákem nevládnou zrovna idylické vztahy, je veřejným tajemství. Pirát se nedávno zastal svých slovenských kamarádů ze světa bojových sportů. Českého bojovníka pojmenoval slovem „Vejmluva", následně řekl, že Terminátor už nikdy nikoho neukončí předčasně a vše vygradoval narážkou, aby hlavně Vémola udělal před titulovým zápasem v Praze váhu a nazval jej „knedlíkem."

To ještě netušil, že se kvůli zranění na Štvanici Vémola jako bojovník neobjeví, a právě on jej na startovní kartě nahradí. Terminátor se teď rozhodl vrátit úder a slovní válku vygradoval vzkazem ve videu, které zveřejnil Oktagon MMA. Vémola tam prozradil, že bude Pirátovi fandit, aby ho mohl později za všechny provokace a řeči zmlátit.

„Píšete mi, že vás strašně mrzí, že jste si koupili lístky na Štvanici kvůli mně a bude tam ten blbec Pirát. Nemusí vás to vůbec mrzet, budete tam se mnou a budete mu se mnou fandit, protože já mu upřímně a od srdce budu fandit, aby to vyhrál," konstatoval ve videu Vémola.

Následně ale vysvětlil, že držet palce bude Krištofičovi z úplně jiného důvodu, než by si leckdo mohl myslet. „Je to jediná šance, jak ho přede mnou Oktagon přestane schovávat. Já ho pak za ty hloupé kecy budu moct naprosto legálně a brutálně zmlátit. Strašně se na to těším. On bude ta moje motivace, abych se dostal po zranění zpátky, abych ho za ty kecy mohl zmlátit," zopakoval šestatřicetiletý Vémola na sociálních sítích.

Fanoušci se každopádně mají už za pár dní na Štvanici na co těšit, i když Vémola ani nebude bojovat.