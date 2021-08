Přiznání zlatého obra Krpálka. Zraněné ucho se zalévá krví

Leckdo to možná ani netuší, s čím se musí dvojnásobný zlatý olympijský medailista vypořádat. Lukáše Krpálka si fanoušci vybaví jako urostlého chlapíka, který má během zápasu zarputilý výraz, ale po vítězném souboji mu na tváři září úsměv. Při pohledu na uši úspěšného reprezentanta je ale vidět, že judo asi pořádně bolí.

„Člověk do toho ucha dostane trošičku ránu a ono začne natýkat, Od doby, co jsem se vrátil z olympiády, jsem byl už dvakrát na vytažení, ono se to nalije krví," líčil tak trochu hororové trable Krpálek. „Teď to mám ve fázi, kdy to mám zalité i dovnitř, tak špatně slyším. Takže kdyby náhodou, tak to zopakujte," usmál se judista na moderátora Petra Svěceného.

Ve svých potížích ale nehledá přehnanou senzaci. „Samozřejmě to bolí," připustil však bez okolků. S podobným problémem už ale v minulosti bojoval, když byl v Japonsku poprvé. „Ale od té doby jsem měl čtrnáct let klid, už jsem na to netrpěl. Až vlastně do chvíle před olympiádou, kdy jsem si to pravé ucho obnovil a teď zase trochu trpím," vyprávěl Krpálek a kamera zabírala jeho pravé ucho, které mělo viditelně do ideálního stavu daleko.

Olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek ukazuje zlatou medaili na radnici v rodné Jihlavě.

Libor Plíhal, ČTK

V bojových sportech se to prý ale občas stává. „U nás, v MMA, v ragby, když do toho jdeme trošku hlavou, tak se to stane," pokrčí rameny Krpálek a prozradil fanouškům, jak je na tom sám s fotbalem. „Občas si ho zahraju. Akorát u nás u judistů je fotbal trochu jiný. Hrajeme ho v tělocvičně, a tak do sebe i narážíme, i na mantinely. Občas se tam i hodíme, máme svoje pravidla. U normálního fotbalu bych moc neuspěl," usmál se s tím, že fandí všem. Speciální přízni se pak ale u něj těší druholigová Jihlava, kde se narodil.