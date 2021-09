Monster na útěku. Veterán MMA chce být sám, bez lidí

Souboj generací čeká fanoušky MMA. Už za pár dní. Petr Monster Kníže vs. Kaik Brito. Čtyřicet čtyři let vs. dvacet čtyři. Česká republika vs. Brazílie. Hlavní zápas galavečera OKTAGON 28. „Mně je pětadvacet. Kde jste to sebrali,“ odmítá s úsměvem veterán tuzemské scény obrovský věkový rozdíl. Na závěrečnou přípravu odjel do Polska. Vrátí se až pár dní před turnajem.

„Když jsem byl s Machem (Muradovem) na UFC, příprava nebyla úplně stoprocentní. V Polsku to musím dohánět. Mám tam větší klid a je tam víc sparingpartnerů, kteří můžou být podobní mému soupeři," vysvětluje česká legenda.

Ve svém zatím posledním duelu vyřídil Monster v květnu o čtrnáct let mladšího Itala Fusiho. Kromě výkonu zaujal i nástupovou hudbou. Zvolil tenoristu Bocelliho a píseň Macchine da guerra. Chystá překvapení i pro nadcházející souboj s Britem? „Zatím nevím, ale spíš to budu směřovat do něčeho národního," nechce odtajnit.

Takto si Petr Monster Kníže poradil s Italem Fusim. V Brně ho porazil hned v prvním kole.

Oktagon TV

Formu na zápas ladí v Polsku. Tu psychickou pak těsně před turnajem doma v Česku. Má jeden rituál, na který nedá dopustit. A plánuje ho i teď. Uteče do přírody. Na místa, kde je sám, bez lidí. „Vždycky to tak dělám, že si pár dní zrelaxuju. Příroda tě nabije úplně jiným energetickým způsobem než cokoliv jiného," říká zápasník s oficiální bilancí 12 vítězství a 1 prohra.

Kam to bude? To je přísně tajné. Možná to zatím netuší ani on sám. „Kolikrát jedu jenom podle pocitu a intuice a většinou se mi podaří najít místo, kde je klid. Nic turistického. Musí tam být minimálně nějaká hora nebo kopec. Rozhodně nepojedu do Kolína projít se po poli. Spíš vyhledávám vyšší nadmořské výšky," dodává Petr Monster Kníže. Více v tomto směru prozradí v našem videu.

Zápas s Britem je vypsaný ve velterové váze, do 77 kilogramů. Odehraje se v pražské hale O2 Universum v sobotu 25. září. Kromě tohoto souboje nabídne galavečer OKTAGON 28 také titulovou bitvu v polotěžké váze mezi Viktorem Peštou a německým Terminátorem Stephanem Pützem. Do akce půjdou rovněž Leo Brichta, Miroslav Brož, Andrej Kalašnik nebo Matěj Peňáz.