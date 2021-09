V Londýně bylo vyprodáno během minut. Zničí pýchu Británie pasák dobytka z Ukrajiny?

Velká Británie se nyní pyšní v profesionální těžké váze absolutní dominanci, protože díky Joshuovi a Tysonu Furymu má v držení tituly všech významných organizací v této divizi.

Není divu, že vstupenky pro sobotní klání na stadion s kapacitou přes 60 tisíc, byly rozebrány během 30 minut. Zájem byl takový, že by se bez problémů prodal trojnásobek lístků.

Výsadní britské postavení na tomto poli však může v sobotu vzít za své. Ač je Joshua považován za favorita, je nutné připomenout, že i Usyk je olympijským vítězem z Londýna, kde triumfoval v nižší váhové kategorii.

Rodák ze krymského Simferopolu má zatím za sebou úchvatnou kariéru, v amatérech vyhrál i zlato na světovém a evropském šampionátu. Mezi profesionály pronikl až v 26 letech, od té doby ale jenom vítězí. V křížové váze posbíral všechny tituly a logickým krokem byl přestup do nejtěžší divize, kde už získal skalp jiného Brita Dereka Chisory.

Podobně jako celá řada jiných úspěšných boxerů i Usyk pochází z poměrně chudých poměrů. Možná mohl být slavným fotbalistou, protože v mládí úspěšně hrával za Tavriu Simferopol, ale pro rodiče bylo financování fotbalu příliš nákladné.

„Hrál jsem dost dobře, nikdy jsem nezahříval lavičku, vždy jsem byl v základu. Fotbal ale znamenal vysoké náklady, dvě až tři stovky hřiven byly pro rodiče příliš. Box byl v tomhle jednodušší. Trenér mi dal rukavice a jeho žena mi je přešila tak, aby mi seděly. Utrácel jsem tak jenom za dopravu," vracel se ke svým začátkům aktuálně 34letý bojovník před britskými novináři.

Zároveň přiznal, že už coby mladý hoch musel sám rodině finančně vypomáhat. Vydělával si třeba i jako pasák dobytka. „Nestydím se za to. Tohle všechno jsem dělal, abychom přežili. Chtěl jsem pomoct rodině, což je normální," vykládal.

Teď už ale pár let velmi dobře vydělává jako profesionální boxer. V kariéře nastřádal bilanci 18:0, teď na něj ale čeká v Londýně obrovská výzva. Už jen pro to, že je v těžké váze stále ještě spíše nováčkem.

Experti po jeho zmiňovaném triumfu nad Chisorou znovu obdivovali jeho chytrost v ringu a skvělý pohyb, nicméně se shodovali, že na nejtěžší chlapy má příliš slabé údery a celkově jeho figura není patřičně robustní.

Usyk nicméně v přípravě nic nepodcenil. Do Londýna dorazil s mnohem větší muskulaturou a dokonce i z britských řad se začínají ozývat obavy, že by mohl domácího favorita zdolat. Navázal by tak na své krajany, bratry Kličkovy, kteří dominovali těžké váze v letech 2004 až 2017.

„Technicky je Usyk brilantní. Ukázal to ve všech těch skvělých zápasech v křížové váze. Podle mě bude tohle pro Joshuu zatím největší test. Bude to první zápas, kdy nebudu překvapený, když prohraje. Pokud Usyk udrží své tempo a Joshua se pár údery netrefí, začne mít Ukrajinec výhodu, protože má lepší motor. Joshua je fenomenální sportovec s úchvatnou silou v úderech, ale má tendenci se postupně unavit," uvedl například pro BBC bývalý světový šampion George Groves.

Vyprodaný stadion pochopitelně požene domácího miláčka Joshuu, jenž mimochodem před čtyřmi roky ve Wembley ukončil kariéru Vladimiru Kličkovi. To ale Usyka nijak neznervózňuje.

„Pro Joshuu to bude určitě psychicky těžší. Obhajuje tituly a bude před domácím publikem. Teď přijede plešatý chlápek do jeho vlasti a chce s ním bojovat. Pro mě to bude velká pocta. Miluji Londýn, je to pro mě šťastné místo," hlásil Ukrajinec.