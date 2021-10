Roste v Česku soupeř pro Joshuu a Furyho? Vybojoval titul a lámal kosti v ringu

Deset zápasů profesionálního boxu nabídl turnaj organizace Tohle je box. Ve hře byly i dva mistrovské tituly. V super střední a těžké váze. Bitva těžkotonážníků mezi Tomášem Šálkem a Michalem Reissingerem byla vrcholem celého galavečera v Ústí nad Labem a nabídla všech deset vypsaných kol. To titulový souboj v super střední váze skončil hned v prvním kole, když do ringu vletěl ručník.

V zápase o titul v těžké váze měl převahu Tomáš Šálek, který tak získal mistrovský opasek. „Strašně dlouho jsem po tomhle titulu toužil. Hlavně po tom, co jsem to podělal, když jsem dostal první šanci boxovat o tenhle titul před zhruba dvěma a půl lety. Chtěl jsem to napravit, chtěl jsem všem dokázat, že je to omyl."

Povedlo se. Ústecký boxer teď doufá, že mu toto vítězství otevře dveře k dalším zajímavým duelům. „Ničemu se nebráním. Před nikým a ničím se neschovávám. Před nikým, před Furym, před Joshuou," směje se Šálek.

A pochvaluje si, že titulovou bitvu zvládl i psychicky. „Hlava byla nastavená úplně dokonale. Když jsem sem do hotelu Větruše dorazil, měl jsem pocit, že mě dnes ani zápas nečeká. Byl jsem v klidu, užíval jsem si to. Dnes byl pro mě den D."

Do ringu letěl ručník. Proti dělovkám Róberta Rácze neměl Ondřej Budera šanci

Poražený Michal Reissinger šel v boxu poprvé dál než do prvního kola a odnesl si řadu šrámů. „Tomáš mi hned na začátku šikovně zlomil nos. A pak jsem si ještě zlomil asi i ruku. Nechci to používat jako výmluvu, ale tohle dost poznamenalo můj výkon. Soupeř zvítězil zaslouženě, je to fakt mašina."

Letošní druhá titulová bitva čekala Ondřeje Buderu. V červenci se mu povedlo získat český titul v polotěžké váze, pás pro mistra super střední váhy mu ale unikl. Ten totiž vybojoval Slovák Róbert Rácz. Moc se na něj nenadřel. Rozhodnuto bylo v prvním kole. Budera byl dvakrát počítán a při dalším nátlaku přiletěl do ringu ručník, což pro něj znamenalo konečnou.

Václav Pejsar potvrdil roli favorita, ale Jozef Jurko statečně vzdoroval

Mezi provazy se znovu po necelém měsíci postavil Václav Pejsar, který naposledy zdolal Gruzínce Zura Mekerešviliho. Tentokráte si vyšlápl na o deset let mladšího Slováka Jozefa Jurka, který z duelu odešel s poraněným nosem a také porážkou. Pejsar zvítězil 3:0 na body.

Na galavečeru v Ústí nemohla chybět ani Fabiana Bytyqi. Pětadvacetiletá rodačka z České republiky si připsala již osmnáctou výhru. Proti Španělce Farah El Bousairi se ale nejednalo o jednoznačnou záležitost. Svěřenkyně Lukáše Konečného nakonec vyhrála 2:1 na body.