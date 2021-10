Nejočekávanější boxerský turnaj roku přišel o hlavní zápas

Odveta byla v plánu na letošní rok, konkrétněji 29. prosince 2021. I když by Václav Pejsar chtěl nastoupit, nebude to možné, což se pochopitelně nelíbilo jeho soupeři. „Večer čtu, jaká byla příprava a jak se na mě Pejsar chystá a najednou odřekne domluvený zápas? Zraněný není, formu má, bomby má. Je rozjetý jak vlak, po dvou výhrách. Trošičku asi tady cítím něco v plínce," dovolila si rýpnutí současná česká boxerská jednička Vasil Ducár.

Důvod zrušení zápasu je poměrně netradiční. Václav Pejsar totiž uzavřel smlouvu s nově vzniklou boxerskou stájí Lukáše Konečného. Té se zápas na konci roku zdál nevhodný, o čemž informoval promotér galavečera v pražské Lucerně Matouš Rajmont.

„Ano, bohužel je to fakt a moc nás to mrzí. Václav Pejsar uzavřel novou smlouvu se stájí Lukáše Konečného a ta mu to nedovoluje zápasit na akcích, které oni neuznají pro kariéru Václava Pejsara za vhodné. Musíme to respektovat. Jsou akce jako třeba Lucerna, nebo Heroes Gate, kde prostě musí a měli by zápasit ti nejlepší s nejlepšími. Po právní stránce je to určitě takto správně, ale po lidské s tím cítím problém," neskrýval zklamání Matouš Rajmont.

Skvělá forma Vasila Ducára. Už ve třetím kole titulového zápasu poslal na podlahu Václava Pejsara

Sport.cz

Oba bojovníci se poprvé střetli loni 29. prosince. Tehdy suverénní výkon předvedl Vasil Ducár, který se tak stal profesionálním mistrem České republiky v křížové váze. Duel se mu povedlo ukončit ve třetím kole, ve kterém soupeř inkasoval pravou přední. Ta znamenala další počítání, tentokráte však to poslední. Pejsar byl natolik otřesen, že nemohl pokračovat v boji.

Boxerský galavečer v pražské Lucerně tak přišel o svůj hlavní zápas. Ten však nahradí dva zápasy podle pravidel K-1, kde se představí naprosté špičky českého a světového kickboxingu. Turnaj rovněž nabídne rozlučku Petra "Pína" Ondruše.