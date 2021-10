Dostal hlavičku, pak odklepal škrcení. Kontroverzní zápas má nový termín

Měl to být zápas, jako každý jiný. Zhruba v polovině prvního kola došlo ke srážce hlavami a Kevin Holland šel k zemi. Americký zápasník ovšem pokračoval v zápase, nicméně o necelou minutu později se mu nepovedlo uniknout ze soupeřova škrcení. Kyle Daukaus se ovšem z vítězství neradoval moc dlouho.

Sudí Dan Miragliotta po zápase celou situaci projednával s dalšími rozhodčími, pouštěly se také zpětné záběry před již zmiňovanou srážkou hlavami. Celá situace byla nakonec vyhodnocena verdiktem „No Contest", což znamená, že ani jeden ze zápasníků oficiálně nevyhrál, ani neprohrál.

Holland nejprve inkasoval hlavičku, poté čelil škrcení

Z výsledku neskrýval zklamání "vítěz" Kyle Daukaus. "Štve mě to. Pořád bojoval, takže to podle mě bylo v pořádku. Svým způsobem se z té hlavičky dostal, rozhodčí v té době nic neřekl. Bude mě to pronásledovat, dokud znovu nevyhraji. Je to větší motivace do tréninku."

Nadšený příliš nebyl ani Kevin Holland. „Podle všeho jsem byl knockoutován a uškrcen v jednom zápase. Kdyby to byl zápas na ulici, tak by vyhrál. Musíme si to dát znovu."

Hollandovo přání bylo vyslyšeno. Novým termínem zápasu je 13. listopad letošního roku, který snad již o vítězi rozhodne.