Zápasnice Hanzlíčková na MS prohrála hned první duel, ale má šanci na bronz

Zápasnice Adéla Hanzlíčková na mistrovství světa v Oslu prohrála v kategorii do 68 kg hned první duel, ale stále má šanci na bronzovou medaili. Nad síly dvojnásobné medailistky z mistrovství Evropy byla japonská soupeřka Rin Mijadžiová, která následně postoupila až do finále a českou volnostylařku "vytáhla" do čtvrtečních oprav.

Hanzlíčkové se v kvalifikačním souboji povedl první bodovaný chvat, ale vedení dlouho neudržela a prohrála 5:12. Musela pak čekat na další výsledky Mijadžijové. Japonka následně uspěla ve čtvrtfinále i semifinále, což pomohlo Hanzlíčkové k posunu do oprav.

Česká reprezentantka se ve čtvrtek dopoledne utká s Litevkou Danuté Domikaitytéovou, kterou letos porazila na mistrovství Evropy i na kvalifikačním turnaji o postup na olympijské hry do Tokia. Pokud se Hanzlíčkové podaří tyto výhry zopakovat, střetne se o bronz s s úřadující mistryní světa a olympijskou šampionkou Tamyrou Mariamou Mensahovou-Stockovou z USA. Domikaitytéovou zdoala Mijadžiová ve čtvrtfinále, Mensahovou-Stockovou v semifinále.

Sedmadvacetiletá Hanzlíčková, jíž se letos nepodařilo zopakovat olympijskou účast v Riu de Janeiro a v Tokiu chyběla, má tak stále šanci navázat na bronzovou medaili z dubnového mistrovství Evropy. Z kontinentálního šampionátu má ve sbírce také předloňské stříbro.

Šampionát v norské metropoli potrvá do neděle a české barvy na něm ještě budou hájit olympionik Artur Omarov, který do bojů v kategorii do 97 kg zasáhne v pátek, Petr Novák (do 87 kg) a Štěpán David (do 130 kg).