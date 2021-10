Nespravedlnost! Chrání Kozmu, proto mě okradli o titul, hlásí talentovaný Brazilec

„Nečekal jsem, že rozhodnutí rozhodčích bude takhle nespravedlivé. Jsem z toho všeho nesmírně smutný. Neprohrál jsem, ukradli mi tenhle zápas," reagoval čtyřiadvacetiletý Brazilec, který má na československé scéně dvě výhry a jednu porážku.

Po duelech proti Gáboru Borárosovi a Robertu Bryczekovi ho čekal veterán domácí scény Petr Kníže. Již čtyřiačtyřicetiletý zápasník má mnoholeté zkušenosti, věkový rozdíl mezi oběma bojovníky byl dvacet let. „Je to zkušený bojovník. Přesně jsem věděl, co bude dělat, ničím mě nepřekvapil. Přes všechny okolnosti to byl nejtěžší zápas v OKTAGONU," dodal Kaik Brito, který v poslední minutě prvního kola zlomil soupeři nos. On sám ale ze zápasu odešel se zraněnou rukou.

Brazilec Kaik Brito dominuje v souboji s Robertem Bryczekem z Polska na turnaji OKTAGON 23.

OKTAGON MMA

Vítěz zápasu si to pravděpodobně rozdá o titul velterové váhy se současným šampionem Davidem Kozmou. Této velké příležitosti si byl pochopitelně vědom také poražený zápasu. „Chrání Kozmu, protože vědí, že jsem lepší. To byl důvod, proč mě okradli o tenhle zápas," hlásil odvážně čtyřiadvacetiletý zápasník, který si mimo jiné dává za cíl nejprestižnější bojovou organizaci UFC.

Pro Kaika Brita se jednalo o třetí zápas pod organizací OKTAGON MMA. Šokovat se mu povedlo hned v prvním fightu proti Gáboru Borárosovi, kterému uštědřil tržnou ránu nad obočím, kvůli níž nemohl „Beast" pokračovat v duelu. Mnohem překvapivější však byl souboj proti polskému tvrďákovi Robertu Bryczekovi. Souboj totiž trval necelou minutu a půl. Brito po parádní levačce přešel do tvrdého ground and pound a definitivně si tak řekl o pozornost ostatních bojovníků.

Brazilec si mimo jiné oblíbil také Českou republiku, kde získal nejednoho fanouška. „Podle mě je to krásná země. Líbí se mi tu. Českou republiku jsem si hodně oblíbil, stihl jsem ji trochu poznat."

View this post on Instagram Příspěvek sdílený BRITOO (@kaikbrito1)

Britovu účast v Evropě pochopitelně sleduje také jeho rodina a přátelé, další plány však zatím nemá. „Rodina a přátelé mě podporují, jsem jim moc vděčný. Momentálně žádné plány nemám. Uvidím, co přijde," sdělil na závěr Brito.