Trilogie završena! Fury knockoutoval soupeře a obhájil pás šampiona

Jako první do ringu nastoupil Američan. Deontay Wilder také v tomto případě zvolil při svém nástupu hodně netradiční kostým, kterým vzbudil velkou pozornost. Pozornost na sebe strhl také Tyson Fury, který se při své nástupovce oblékl jako sparťanský válečník. Pomalým tempem dokráčel za svým oponentem a boj o mistrovský opasek tak mohl vypuknout.

Wilder začal nesmírně aktivně a svého soupeře od úvodních vteřin zasypával salvou direktů. Fury se poměrně dlouhou dobu hledal a na svůj první úder nebývale dlouho čekal. Brit se ovšem postupem času začal zvedat a měl navrch.

Furymu se povedlo soupeře knockoutovat.

První počítání přišlo ve třetím kole, kdy Wilder inkasoval několik velice přesných a tvrdých úderů, po kterých se poroučel k zemi. Američan ovšem nápor svého soupeře doslova přežil a stěží přešel do dalšího kola. V něm si ovšem naběhl také Fury, který nebyl pozorný a musel být rovněž počítán. Netrvalo dlouho a ve stejném kole byl Brit ještě jednou počítán a situace se tak naprosto obrátila.

Utkání náročné na kondici přešlo polovinu vypsaných kol a aktivněji působil Tyson Fury. Naopak Deontay Wilder působil fyzicky o něco hůř, a právě od poloviny zápasu měl Brit navrch.

Na další knockdown jsme čekali do desátého kola. Wilder podruhé v zápase šel na zem, tentokráte byl počítán po pravačce na ucho. Fury pochopitelně pokračoval v obrovském tlaku, jenomže urputný Američan prokázal obrovskou bojovnost a přešel do dalšího kola, kde se diváci dočkali konce zápasu.

Wilder se znovu dostal do obrovských problémů, ze kterých se nedokázal vysvobodit. Tyson Fury totiž opět rozjel své dlouhé ruce a po tvrdé pravé zadní knockoutoval soupeře. Pro Američana se jednalo o druhou porážku v kariéře, pokaždé se o ni postaral Fury.

"Byl to skvělý zápas, kterou si tato trilogie zasloužila. Znovu jsem dokázal, že mě nelze nikdy odepsat. Nebyl to sice můj nejlepší výkon, ale když bylo potřeba, tak jsem zabral. Wilder je špičkový zápasník, dal mi opravdu zabrat. Vždy jsem říkal, že jsem na nejlepší na světe a on je druhý nejlepší," řekl Fury v pozápasovém rozhovoru, ve kterém si neodpustil svůj tradiční zpěv.

Tato rozporuplná trilogie tak došla ke svému závěru. První duel skončil remízou, ve druhém případě se z výhry radoval Fury. Teď se Britovi povedla první obhajoba krále těžké váhy a připsal si tak dvaatřicátou výhru ve své profesionální boxerské kariéře.