Další Slovák v UFC? Musí ale oslnit porotu

Slovensko se dost možná dočká dalšího zástupce v nejprestižnější bojové organizaci UFC. Martin Buday se totiž představí v populární soutěži Dana White´s Contender Series, kde by měl matchmakery a šéfa UFC ohromit svým výkonem a zajistit si tak vstupenku mezi tamní elitu. Slovenský zápasník půjde do akce 13. října v brzkých ranních hodinách.

Pro Martina Budaye se jedná o životní šanci, kterou zcela jistě nebude chtít zahodit. I kdyby by se mu ale povedlo zvítězit, nemusí to stoprocentně znamenat vysněný kontrakt. „Porotu" bude mimo jiné zajímat také atraktivita zápasu nebo způsob ukončení souboje. Pakliže by Buday ale zabodoval, stal by se druhým Slovákem v historii, který se dostal do UFC. Před necelým rokem se do nejprestižnější organizace dostal také Ľudovít Klein.

Původním soupeřem slovenského tvrďáka měl být dosud neporažený Brazilec Hugo Cunha, jenomže na poslední chvíli došlo ke změně. Do klece půjde proti Budayovi Američan Lorenzo Hood, který má na kontě dvanáct výher a čtyři porážky. Hood to umí pořádně rozjet, každý z jeho vítězných duelů skončil hned v prvním kole. Buday si tak bude muset dát velký pozor, v jeho prospěch by ale mohla hrát kvalitní zem.

View this post on Instagram Příspěvek sdílený Martin Buday (@badysbjj)

Martin Buday je v současné době šampionem OKTAGONU v těžké váze. V červnu letošního roku se mu v titulovém duelu povedlo porazit polského tvrďáka Kamila Mindu KO. Pro Badyse, jak se Budayovi přezdívá, se jednalo o osmou výhru mezi profesionály, navíc pátou v organizaci OKTAGON.

V Dana White´s Contender Series se v minulosti představil také český zápasník Michal Martínek. Ten ovšem proti Brazilci Rodrigu Nascimentovi prohrál v prvním kole na arm-triangle choke a pohádka o lukrativním kontraktu se rozplynula.