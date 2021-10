Wilder se do ringu dlouho nepodívá. Proč?

„Deontay si zlomil pravou ruku za třetím kloubem. Musí na operaci. Kloub je v pořádku. Je to kost za kloubem, která se zlomila. Bolí ho to, ale uzdravuje se. Pokud bude po operaci ruky vše v pořádku, mohl by se zpět do ringu podívat v polovině příštího roku, například v dubnu nebo květnu," zaznělo ve vyjádření manažerky Sheilly Finkelové pro deník The Sun.

Americký zápasník kromě zlomené pravé ruky utrpěl také zranění prstu a kloubu, operace je v plánu příští týden. Mnohé indicie naznačují, že Wilder nezvolil pro boj ideální typ rukavic. Ty údajně mohly být hlavní příčinou, proč ke zmiňovaným zraněním došlo.

Furymu se povedlo knockoutovat soupeře.

Wilder byl knokautován v jedenáctém kole, což od Nevadské státní atletické komise automaticky znamenalo šestiměsíční pozastavení činnosti. Zpět do ringu by tak mohl zamířit nejdříve 8. dubna 2022.

Po souboji byl Wilder okamžitě převezen do nemocnice, kde se podrobil lékařské prohlídce. Američan měl v té době podezření na zlomeninu ruky, která se následně potvrdila. Zápasník byl poté propuštěn do domácí péče.