Když soupeř padá k zemi. V Praze se rozdávaly nekompromisní knockouty

Zřejmě nejsledovanější zápas večera obstarala česká boxerská jednička Vasil Ducár. Tomu se tváří v tvář v ringu postavil slovenský zápasník Nicolas Holcapfel. Prvně jmenovaný prokázal své obrovské zkušenosti, od začátku jsme tak sledovali jednostrannou záležitost.

Holcapfel v prvním kole schytával tvrdé údery, především dělovky na spodek mu rozhodně nechutnaly. Právě po jedné takové šel k zemi a muselo se poprvé počítat. Podobný scénář se opakoval také ve druhém kole, kde Ducár pokračoval ve své aktivitě. Holcapfel byl znovu několikrát počítán, přesto se zápas přehoupl do třetího kola. Krátce po jeho začátku čelil slovenský zápasník tvrdému pravému háku a sudí raději duel ukončil na TKO.

Vasil Ducár neměl se soupeřem slitování. Při rozhovoru se pak bál reakce manželky!

Sport.cz

„Jsem rád, že vůbec nějaký zápas proběhl, že se povedl uskutečnit. Soupeř byl tvrdý, nenechal svou kůži lacino. Byl to ale spíš takový tréninkový zápas. Jsem rád, že to byl po dlouhé době lehčí zápas, protože jsem měl v poslední době všechno venku, a navíc hodně těžké zápasy," reagoval Ducár v pozápasovém rozhovoru.

Galavečer nabídl také zápas v MMA, o který se postaral Daniel Škvor. Ten v den zápasu čelil další nepříjemné změně, potřetí se totiž změnil jeho soupeř a na poslední chvíli se proti němu představil Martin Horský.

„Jednou jsem to už zažil, bylo to v projektu Oktagon Underground, který jsem vyhrál. Poprvé jsem se o tom, že vypadl soupeř, dozvěděl ráno před vážením. Večer nepřijel druhý a ráno mi volali, že budu mít třetího," reagoval Škvor na trable ohledně změn soupeřů.

Byl to fičák! Daniel Škvor si ve svém třetím MMA zápase rychle poradil s Martinem Horským

Sport.cz

Souboj ale netrval moc dlouho. Úvod zápasu sice přinesl trochu opatrnější partii z obou stran, na první větší akci se tak pár desítek vteřin čekalo. Poté ale Daniel Škvor sáhl k tomu, co mu jde nejlépe. Po velkém náporu se mu povedlo roztočit své rychlé ruce, což přineslo nesmírně tvrdé, a hlavně přesné dělovky. Soupeř u pletiva tak neměl šanci vzdorovat, což pochopil také rozhodčí. Ten zápas předčasně ukončil na TKO.

„Úplně jsem nečekal, že to bude takhle jednoznačné. Čekali jsme, že na mě trochu vlítne, že mě bude chtít házet, ale nestihl to," zhodnotil DeeDee, který by se divákům měl představit také v OKTAGONU.

Pořádnou diváckou kulisu měl kickboxer Jan Rudolf. Ten v ringu změřil síly s polským tvrďákem Filipem Rzadkem. Do zápasu ale lépe vstoupil domácí zápasník, který od úvodu tahal za delší konec provazu. Po přesvědčivém první kole, ve kterém Rzadek několikrát tvrdě inkasoval, přišlo na řadu druhé kolo. Polák musel být nejprve počítán, načež čelil nesmírně tvrdým úderům u provazů, kam nakonec samovolně spadl. Rudolf zkontroloval jeho zdravotní stav a poté se již mohl radovat.

Nekompromisní Pavel Šach. Daniela Vítovce vyřídil v prvním kole

Sport.cz

Zřejmě největší překvapení večera si přichystal Pavel Šach. Tomu se totiž v prvním kole povedlo sestřelit velezkušeného Daniela Vítovce, který si zápas rozhodně neužil. Šach totiž působil nesmírně sebevědomým dojmem, navíc jeho dělovky pořádně házely se soupeřem. Vítovec se přitom sotva stačil rozkoukat a už byl dvakrát počítán. Jeho soupeř toho pochopitelně využil a díky obrovskému náporu zápas ukončil na nekompromisní KO.

Na své si přišly také fanoušci K1. Tento bojový styl totiž reprezentovalo hned několik borců. Jedním z nich byl Melvin Mané, který se utkal s bosenským tvrďákem Danielem Tošićem.

Vítězství si na konto připsal i Melvin Mané. Danila Tosiče porazil 3:0 na body

Sport.cz

Bývalý fotbalista Mané na nic nečekal a od úvodu působil nesmírně aktivně. Po útocích na vršek i spodek zkoušel hrozit i koleny, jenomže soupeř byl skálopevný. Od druhého kola se ale souboj začal vyrovnávat. Tošić zabral, několikrát se mu povedlo dobře pozlobit svého soupeře, přesto se z vítězství radoval český zápasník, který uspěl poměrem 3:0 na body.

Ostře sledovaný byl také jediný titulový zápas celého večera. Do role obhájce mezinárodního titulu WAKO PRO, se mezi šestnáct provazů postavil ruský zápasník Nikita Kubratov, který si to ve vyrovnaném souboji rozdal s Marko Novákem. Byl to právě Rus, který si opasek dokázal ustrážit.

V boxu se povedlo uspět také Viktoru Trushovi, který v prvním zápase večera zdolal Antoniose Polychronidise. Famózní výkon předvedl také Lukáš Fajk, který i přes svůj slabší úvod nakonec donutil sudího předčasně ukončit zápas.