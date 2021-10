Vítězná oslava s lahví vína? Když mi bude chutnat, tak toho vypiju hodně, říká český šampion

Splnil zápas očekávání i vzhledem k vašemu zrušenému zápasu v Kanadě?

„Jsem rád, že vůbec nějaký zápas proběhl, že se ho povedlo uskutečnit. Řekl bych, že to byl takový tréninkový zápas. Ale soupeř byl tvrdý, nenechal svou kůži lacino. Konečně po dlouhé době alespoň trochu „lehčí" zápas, protože teď jsem měl všechno venku a byly to těžké zápasy. Za prvé to byl zápas doma a za druhé to dopadlo, jak to dopadlo.

V trénincích jste pracoval na síle úderů. Bylo to v dnešním souboji znát?

Zrovna tady se to moc nedalo projevit, protože zápas byl krátký. Síla úderů by se potřebovala dělat někdy kolem šestého, sedmého kola, kdy je soupeř trochu statičtější. Dal by se tak lépe trefovat.

Jaké jsou vaše další plány?

Já moc neplánuji, protože se to vždycky změní. Uvidím, jak se věci vyvinou, co z toho klapne. Máme rozpracované tři nebo čtyři nabídky. U jednoho zápasu vyjednáváme podmínky. Další zápas by mohl být před Vánoci, nebo až další rok.

Kdy by se mělo rozhodnout, jestli budete mít do konce roku zápas?

Já jsem boxer, já boxuji, manažeři vyjednávají. Nechávám to na nich, dělám takové to razítko na závěr. Není to v mých silách všeho korigovat.

Všechny zápasy budou v zahraničí?

Přesně tak. U nás pro mě nikdo nemá zápas, už ani v Lucerně.

Dáváte šanci, že by se mohla uskutečnit odveta s Václavem Pejsarem?

Já doufám. Někdo se mnou musí jít, abych mohl obhájit titul. Někdo se tak bude muset najít.

Nejprve vám zrušili zápas v Kanadě, posléze i zápas v Lucerně proti Pejsarovi. Co tomu říkáte?

Mrzelo mě to i vzhledem k tomu, že to byla Lucerna jako taková. Těšil jsem se na to. Užil jsem si to i loni, kdy to bylo bez diváků. S nimi by to ale bylo dublované. Nevím, co víc k tomu říct. Ačkoliv první reakce manželky byla, „aspoň si užiješ Vánoce".

Byla příprava na dnešní zápas proto horší psychicky nebo fyzicky?

Každopádně psychicky. Bylo těžké najít zase nějakou motivaci. Fyzicky jsem byl připravený, doufám, že to šlo vidět. Myslím si, že jsem měl ve všech směrech převahu. Jsem po kempu připraven na deset kol, šest kol bylo spíš na rozběh.

Musel jste jít z přípravy do přípravy, z diety do diety.

To se nedá nic dělat. Já jsem ve finále v přípravě furt. Jelikož jsem váhu udělal, tak dieta nebyla tolik drastická. Teď si dám zhruba tři, čtyři dny pauzičku. Stejně to ale bez toho nevydržím, doma mě to nebaví. Jakože doma mě to baví, ale nebaví mě to bez sportu (směje se).

Čím oslavíte dnešní vítězství?

To ještě nevím, možná si dám něco dobrého k jídlu. Zítra půjdeme na ochutnávku vína, takže se na to těším.

Kolik toho vypijete?

To nevím, když mi bude chutnat, tak hodně (směje se). Mám výhodu v tom, že když se opiju, tak zvracím. Dřív se pozvracím, než, abych byl opilý.

Co pro vás znamená hodně?

Láhev vína si sám dám. To je dost, si myslím.