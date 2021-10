Pošlu ho k zemi! Jsem mnohem lepší zápasník, hlásí italský hřebec

„Mám pocit, že jsme byli ohledně našeho zápasu dost zticha. Uvidíme, jak se to změní v nejbližších dnech," nechal se slyšet Marvin Vetrori v rozhovoru pro MMA Junkie.

„Ten chlap se mi fakt nelíbí. Není to člověk, se kterým bych si rozuměl jako kamarád. Nikdy mi nic neudělal, ani osobně ho neznám. Dříve navykládal spoustu nesmyslů. Nepotřebuji ale žádné osobní problémy k tomu, abych ho vypnul. Všichni moji soupeři mají část toho, co chci. Pakliže by se mi v tom pokusil někdo zabránit, rád mu znetvořím obličej," pokračoval.

Israel Adesanya v zápase s Marvinem Vettorim obhájil mistrovský pás střední váhy UFC

Getty/UFC

„Jsem mnohem lepší bojovník. Dám fanouškům, co chtějí. Chci toho chlapa poslat k zemi. Moje mysl je připravena, moje tělo je připraveno, můj duch je připraven a já jsem připraven jít," reagoval odvážně italský zápasník.

I když se Costa nachází na druhém místě v žebříčku zápasníků ve střední váze, tak papírovým favoritem bude právě Vettori. Ten se aktuálně nachází na pátém místě, nicméně v posledním souboji nezvládl titulový zápas proti Israelu Adesanyovi. Italovi tak skončila pětizápasová série bez porážky, naposledy totiž prohrál v roce 2018 a znovu až proti Adesanyovi. Nyní ho čeká další výzva, kterou bude Brazilec Paulo Costa.

Ten doposud prohrál pouze jedinkrát a můžete hádat s kým. Ano, byl to Israel Adesanya. Costa zbylých třináct zápasů dokázal vyhrát. Připsal si cenné skalpy například Yoela Romera, Uriahal Halla či Johnyho Hendrickse. Navíc hned dvanáct z celkových třinácti zápasů ukončil před limitem. Vskutku působivá bilance, kterou se nyní pokusí narušit Vettori.