Půjde McGregor do vězení? Napadeného nepřesvědčí ani pořádný balík peněz

McGregor si přitom Facchinettiho najal jako DJe na svůj večírek. Ten byl uspořádán v hotelu St. Regis v Itálii jako oslava křtu pětiměsíčního syna Riana, který se odehrál tentýž den ve Vatikánu. Po dlouhém povídání měl McGregor italského zpěváka udeřit pěstí do obličeje, což vidělo také několik přítomných hostů, včetně partnerek.

Facchinetti na tento incident reagoval na svém instagramovém účtu, kde přidal fotku se zraněním a krátce poté podal stížnost u italské policie.

Francesco Facchinetti.

Bluewin/Francesco Facchinetti

„Myslíte, že jsem si dělal srandu? Uvnitř je všechno, co se stalo, od A do Z," uvedl Facchinetti ohledně podání stížnosti na svém Instagramu. Napadený navíc sdělil, že stížnost nestáhne ani v případě, že by mu byla nabídnuta jako odškodné tučná suma peněz.

„Kdyby mi zítra zavolal McGregorův právník a nabídl mi 10 milionů eur (cca 250 mil. Kč) za stažení stížnosti, řekl bych ne. Nestojím o peníze," reagoval Facchinetti.

K incidentu došlo v metropoli Itálie, přičemž mluvčí hotelu St. Regis potvrdil, že pomáhá při vyšetřování. „Nadále nabízíme policii naši plnou podporu při vyšetřování, poskytneme všechny dostupné kamerové záznamy," znělo v prohlášení.

Facchinettiho právník po již zmíněně události požádal o záznamy z bezpečnostních kamer, které se mu povedly získat. Podle všeho je okolí hotelu obklopeno kamerovým zařízením, otázkou zůstává, zda incident zachytila alespoň jedna z nich. Pokud bude McGregor skutečně obviněn z napadení, mohou mu hrozit až tři roky ve vězení v Itálii.