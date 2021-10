Změna u zápasníka Procházky. Už není Denisa!

Zápasník MMA Jiří Procházka už nemá přezdívku Denisa. Na oficiálních stránkách UFC teď figuruje jako BJP. Podle svého hesla „bomby jako pi..“. S novou přezdívkou v sobotu odletí do Abú Dhabí na turnaj UFC 267, kde bude náhradníkem pro titulovou bitvu v polotěžké váze mezi Janem Blachowiczem a Gloverem Teixeirou. Pokud by se jeden z nich zranil, byl nemocný nebo neprošel testem na covid, zasáhne do zápasu český bojovník.

„Vzniklo to tak, že mi volal trenér Jaroslav Hovězák, jestli si nechci změnit přezdívku na to BJP, že to bude znít líp. Shodou okolností jsem se nad tím dva, tři týdny rozmýšlel. Jestli nevybrat něco, co by mě víc vystihovalo, třeba Český samuraj nebo právě BJP. Tohle byl ten poslední podnět. Řekl jsem ok, jdeme do toho," vysvětluje změnu devětadvacetiletý zápasník.

Přezdívka „Denisa", která vznikla na klubovém soustředění, když trenér volal na jednu slečnu a omylem se ozval právě Jiří Procházka, je tedy minulostí. Více už v našem videu.

A není to jediná novinka u Jiřího Procházky. Ta další se týká stravy. „Přešel jsem na čistší stravu. Omezil jsem maso. Přes den ho jím úplně minimálně, a když tak si ho dopřeju na večeři. Přes den mi totiž trávení moc zatěžovalo. Abych podával co nejlepší výkon, potřebuju být v žaludku čistej," říká zápasník s bilancí 28-3.

Jiří Procházka se nedávno představil i jako fotbalista. Nastoupil za Hostěradice

ČT sport

Změny si pochvaluje. „Cítím se v tréninku lépe. Nic není problém a všechno jde samo."