Další změna účesu! Vstříc titulové šanci s barevnou palmičkou na hlavě

Jeho nový účes zdobí hned tři barvy – červená, bílá a hnědá. „Spontánně jsem si dal bílou a červenou. Červenou jako agresivní barvu a bílou jako mistrovskou. Tyhle barvy mě v přípravě hodně provázely. Pro mě je důležité, že mám svoji anténu," reagoval Procházka, který vzápětí s úsměvem dodal, že se nejedná o polské barvy.

„Vepředu jsem si to nechal trochu narůst tak, abych měl v budoucnu půdu pro nějaké další účesy. Nechtěl jsem si to ještě holit, tak jsem si vystavil takové chroští," vysvětlil ohledně svého nového účesu.

Jiří Procházka změnil image už před květnovým zápasem s Reyesem

Sport.cz

BJP, jak se Procházkovi nově přezdívá, již v minulosti šokoval netradičním samurajským účesem. Jednalo se o jakousi anténu, která mu v souboji proti Dominicku Reyesovi přinesla štěstí. Soupeře totiž ukončil stylovým loktem z otočky.

„Není to moc praktické, možná tak na zametání. Odjakživa mě inspirovali válečníci, válečné účesy a všechno, co s tím bylo spojené. Tohle mi přišlo dost šílené na to, abych tam s tím šel. Zároveň to pro mě má hlubší význam," nechal se slyšet devětadvacetiletý rodák z Hostěradic.