Český zápasník Procházka na vlně nejistoty. Zápas se pro něj stal druhotným

„Odmítal jsem zápasníky a jasně jsem řekl, že chci jít o titul. To je to nejhlavnější stanovisko, které jsem sdělil. Pro mě se to stalo druhotným, jestli zápas bude nebo nebude. Hlavní je posun, který jsme udělali v přípravě. Případný zápas je jenom bonus," nechal se slyšet český zápasník.

BJP, jak se Procházkovi nově přezdívá, se tak stále musí připravovat na oba zápasníky. „V každý moment je možné cokoliv. Je to trošku balancování, když nic neplánuješ a ono to přijde a ty musíš jednat. To se mi líbí nejvíc."

Účes pro UFC. Zápasník Jiří Procházka má na hlavě znovu anténu. V nových barvách

Procházka do Spojenských arabských emirátů odletěl i se svým trenérským týmem ve složení Martin Karaivanov – Jaroslav Hovězák „Je to jenom otázka nastavení a s tím tam jedeme. Jedeme tam s tím, že buď bude zápas nebo pokračujeme v tréninku," sdělil prvně jmenovaný.

Pakliže by se skutečně uskutečnil duel Blachowicz - Teixeira, rázem by se Procházka k titulové šanci nedostal. V budoucnu by ho ovšem bitva o titul minout neměla.

„Rozhodující bude, kdo vyhraje titul a jak dlouho si nechá čas na regeneraci. Odhadujeme zhruba půl roku, než by k tomu mohlo dojít. Smluvně to ošetřené není, je to domluva mezi námi. Po příletu hned kontaktujeme příslušné lidi a ujistíme se, jak to bude," odpověděl trenér Martin Karaivanov.

Český zápasník před odletem zaznamenal hned dvě novinky. Účes a novou přezdívku. Místo Denisa se Procházkovi nově přezdívá BJP, což v předkladu znamená „Bomby jak pi...". Právě tuto přezdívku musel český bijec zaobalit do angličtiny.

„Nebudu to formulovat jinak, než to je. Pravda je prostě jen jedna. Jsou to „bombs as fu... Důležitý je, že k tomu mám věci, který musím říct s tím. Je to ta idea, kterou to nese, se kterou to započalo," vysvětlil Procházka.

Šampion organizace RIZIN plní ve Spojených arabských emirátech také mediální povinnosti, což nemine žádného zápasníka organizace UFC.