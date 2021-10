V hlavě mám dva scénáře. Jsem přesvědčen, že ho sestřelím, hlásí polský šampion

„Myslím si, že něco v sobě našel. Našel to samé, co jsem našel i já před pár lety. Ví, co má dělat, aby byl v zápase co nejlepší. I já ale vím, co dělat, takže to bude opravdu dobrý zápas. Očekávám nejlepšího Glovera všech dob, protože tohle je možná jeho poslední titulová šance. Rozhodně musím být připraven," nechal se slyšet Blachowicz.

„Podle mě se bude pokoušet o takedowny a poté pracovat na zemi. Já se rozhodně budu snažit udržet na nohou v postoji. Pokud s ním ale půjdu na zem, nedělá mi to žádný problém. Najdu způsob, jak se znovu postavit. Nezapomeňte, že umím velmi dobře ovládat jiu-jitsu," pokračoval v rozhovoru pro Just Scrap Radio.

Oba soupeři se v minulosti utkali s Alexandrem Gustafssonem, kterému se povedlo pokaždé vyhrát. Právě zápas Teixeiry s Gustafssonem si dává polský zápasník za příklad. Švéd totiž Teixeiru sestřelil fantastickým pravým hákem v úvodu pátého kola.

„Nejlepší způsob, jak ho porazit, je přesně to, co udělal Gustafsson. Zkušeně čekal čtyři kola, pak ho dokázal sestřelit. V zápase nedělal žádné chyby a tím se budu držet i já," dodal Polák.

Blachowicz je navíc přesvědčen, že se mu povede vyhrát na KO. „V hlavě mám dva scénáře. Buď ho knokautuji ve druhém kole, nebo když se mu povede přežít druhé kolo, sestřelím ho ve čtvrtém."