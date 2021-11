McGregor je zpět! Očekávejte největší návrat ve sportovní historii, říká

Poté, co hvězdný bojovník Conor McGregor dostal od lékařů oficiální schválení k návratu do tréninku, na nic nečekal a okamžitě se pustil zpět do tréninkového procesu. Bývalý šampion dvou divizí v UFC zveřejnil na svém Instagramu videa z přípravy a zároveň slíbil, že se diváci mohou těšit na největší návrat ve sportovní historii.

Zuffa LLC via Getty Images

Jsou to čtyři měsíce od doby, kdy si McGregor v souboji proti Dustinu Poirierovi zlomil nohu a vypadalo to na dlouhou pauzu. Nyní se kontroverzní zápasník alespoň z části vrátil zpět do tréninkového procesu, neboť zatím zkoušel pouze boxovat.

„Poprvé jsem se vrátil zpět na lapy. Je to paráda. Jak řekl můj dobrý kamarád Arnold Schwarzenegger: Budu zpátky, děv... Budu zpátky a pomstím se. Děkuji všem lékařům a mému tymu, že jsem se po operaci dostal tak daleko. Je potřeba dělat to, co mi jde nejlépe. Připravte se na největší návrat v historii sportu," řekl troufale McGregor.

Na sociální síť přitom zveřejnil dvě videa. V jednom trénuje box s kolegou, který mu drží tréninkovou lapu. V tom druhém pro změnu nacvičuje stínování souboje.

„Ještě mi dejte zhruba dva měsíce. Poté budu schopen kopat, grapplovat a běhat. Sledujte, jak mi to jde teď. V tomto kalendářním roce zbývá osm týdnů. Ideální pro získání náskoku pro nadcházející rok. Myslíte, že mě zastavila zlomená noha? Kdepak, mám tři nohy," dodal.