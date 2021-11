Šílenost! Polské MMA nabídlo kontroverzní zápasy můžu proti ženám

Třetí galavečer polské organizace MMA-VIP nabídl hned dva vysoce kontroverzní duely. Během nich v kleci došlo k zápasům pohlaví, zápasili tedy muži proti ženám. V obou případech uspěli zástupci mužského pohlaví, což pochopitelně vyvolalo obrovskou kritiku a mnozí to označili za znevážení MMA.

V prvním souboji se proti sobě představili Michal Przybylowicz a Wiktorie Domžalská. Jméno prvně jmenovaného není známo ze zápasnického světa, nýbrž ze světa plastik. Przybylowicz je totiž polským Kenem. Jeho tvář a postava prošla celou řadou plastických operacích, jejíž cílem bylo přiblížit se co nejvíce dětské postavičce Kenovi.

Zápas se v počátku nesl v hodně opatrném duchu. Przybylowicz poté ale dokázal soupeřku několikrát tvrdě a přesně trefit, na což sudí reagoval ukončením zápasu.

Druhý zápas pro změnu obstarala dvojice Piotr Mua Boy Lisowski a Ula Siekaczová, která je známá pod přezdívkou Arm Power Girl.

Tento zápas pro změnu dospěl do druhého kola, ve kterém se Lisowskimu povedlo na zemi tvrdě a nekompromisně dobít soupeřku.

Netrvalo dlouho a videa ze zápasů se začala lavinově šířit po internetu a takřka bez výjimky to přineslo samé negativní ohlasy.

„Co se to sakra děje? Je to totální hnus. Co bude dál? Bude se dávat pěstí lidem se zdravotním postižením?" stálo v jednom z příspěvků na Twitteru.

„Možná je dobře, že dostala namláceno. Se zápasem sama souhlasila, člověk pak musí nést následky za vlastní hloupost," prohlásil další člověk.