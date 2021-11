Bitva o všechno! Pirát přijal Vémolovu nabídku

Necelé dva měsíce zbývají do očekávaného souboje o krále střední váhy mezi Karlosem Vémolou a Samuelem Křištofičem. Nyní se ke slovu přihlásil druhý jmenovaný, který souhlasil se zajímavou nabídkou. Terminátor mu totiž před nějakým časem nabídl, že vítěz zápasu bere vše, tedy titul šampiona i výplaty obou zápasníků. Pirát s touto nabídkou souhlasil a prosincový zápas tak má o to větší grády.

Stále však není jasné, zda k zápasu vůbec dojde. Zatím se vedou debaty o tom, v jakém rohu bude Vémola nastupovat. Terminátorovi se totiž nelíbí fakt, že by měl před domácím publikem nastupovat v modrém rohu.

„V mých očích je stále lepší si poplakat, než dělat ze sebe debila před dvěma republikami. Kope do mě, rýpe do mě. Stále vytahuje to, že s ním mám zápasit o všechno, že vítěz zápasu vyhraje výplatu obou zápasníků. Před časem jsem se vyjádřil, že to pro mě není potřebné," reagoval Pirát.

Nyní si ale prozatímní šampion střední váhy nabídku Vémoly rozmyslel.

„Uběhl čas, nechal jsem si to uležet v hlavě. Možná na to má dopad i to, jak extrémně makám, jak se posouvám vpřed. S jeho nabídkou souhlasím. Souhlasím s tím, že vítěz zápasu 30. prosince získá výplatu obou zápasníků," dodal slovenský zápasník ve svém pravidelném vysílání.

Konec letošního roku tak slibuje vysoce sledovanou podívanou. Bojovat se bude o titul, ale také o výplaty obou zápasníků.

„Tolik si toho napovídal, tolikrát si brečel, až na to přišlo. Jsem zvědavý, jaké hysterické záchvaty budeš doma chytat. Nejvíc je mi líto tvého krokodýla, který asi bude muset držet dietu, když budeš bez peněz."

Slovenský zápasník neskrýval nadšení z prosincového souboje a nepochybuje o tom, že se uskuteční.

"Jsem přesvědčený o tom, že zápas bude. Hodně se na to těším. Už teď jsem několikrát násobně lépe připravený, než jsem byl v posledních dvou zápasech. Budu extrémně připravený, už teď si nesmírně věřím a věřte mi, že tenhle zápas zvládnu, ovládnu ho a ještě si slušně vydělám," řekl troufale Krištofič.