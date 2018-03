Fotbalistka si zamilovala box. Ring je její vášní

Jít proti ní do ringu, to bývají často už předem myšlenky na porážku, tak to prostě v životě Katie Taylorová má. Irská boxerka, to je reklama na úspěch. Zlato na olympiádě, pětkrát světová šampiónka, k tomu více jak deset evropských primátů. Přešla tedy do profesionálek. Od roku 2016 ještě neprohrála. Osm zápasů, osm výher a světová pozice číslo jedna v lehké váze. Přitom před lety ještě mixovala box s fotbalem, hrála také za irský národní tým.