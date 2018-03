Show může začít. Vyřídí český Terminátor francouzského Prince?

„Už mě nebaví, jak sem jezdí nějakej francouzskej princ mlátit český kluky," vyhlásil před několika měsíci Vémola a vyzval soupeře k boji. Ten nabídku přijal a bitva je tu. Už klepe na pletivo oktagonu.

„Je na čase, aby poznal, že král českého MMA je jenom jeden. S vaší podporou v zádech ho ukončím nejpozději ve druhém kole T.K.O.," nezapomněl dodat Vémola hlášku, která se už stává legendární. „Chci tvůj pás," reagoval sok. Kdo bude nakonec slavit?

Přijde druhá pozvánka do UFC?

Vémola je první Čech, který se dostal do nejslavnější MMA organizace, tou je UFC. Rád by se do ní vrátil, podle svých slov k tomu směřuje. „UFC není daleko a českou vlajku budu znovu reprezentovat. Musím dělat to, co dělám doteď, ukončovat všechny soupeře co nejrychleji a co nejsnadněji," má plán dvaatřicetiletý rodák z Olomouce.

Prince Aounallah v roce 2014 ukončil před limitem Martina Šolce, v listopadu minulého roku na Francouze nestačil v prvním kole Eldar „Yakuza" Rafigaev, na to reagoval právě Vémola, který má v MMA bilanci 19 výher a 5 porážek. Z posledních 11 duelů 10 vyhrál, soupeř má skóre 13:8.

V Liberci se 24. března představí také Jan Malach, Tomáš Penz, David Vinš, Michal Reissinger, Viktor Pavlíček, Tomáš Hron a další bojovníci na galavečeru Night of Warriors.