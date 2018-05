Šel k zemi po nekompromisní levačce. K.O. za 9 vteřin

26.4.

ME v judu v Tel Avivu: Muži: Do 60 kg: 1. Jašujev (Rus.), 2. Gerčev (Bulh.), 3. McKenzie (Brit.) a Mudranov (Rus.), ...Petřikov (ČR) vypadl ve 2. kole. Do 66 kg: 1. Gomboc (Slovin.), 2. Medves (It.), 3. Flicker (Izr.) a Šeršan (Běl.) Ženy: Do 48 kg: 1. Dolgovová (Rus.). Do 52 kg: 1. Kuzjutinová (Rus.). Do 57 kg: 1. Gjakovová (Kos.).