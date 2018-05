S jednou rukou do UFC? Američan chce poznat slavnou ligu

Navzdory postižení si Newell nedává malé cíle. Dokonce se měl sejít se šéfem UFC, tím je prezident Dana White. „Samozřejmě, že jeho snem je bojovat v UFC," napsal server thesun.co.uk. Jaké má vyhlídky? Odpověď by se měl dozvědět brzy.

Dvaatřicetiletý Američan zvládl první profesionální zápas v MMA v roce 2009. Celkem si připsal jedenáct výher, než prohrál, na tento pocit čekal pět let.

Pokud by se narodil s oběma rukama, byl by nepochybně už součástí UFC. „Výraz ‚zdravotní postižení' je téma. Lidé mají různé názory. Někteří říkají: Jsem zdravotně postižený a jsem na sebe pyšný. Jiní říkají: Není to zdravotní postižení, je to schopnost," řekl ke svému zdravotnímu stavu Američan pro yahoo.com.

Newell má ale jasno, netrápí se. „Takto jsem se narodil. Pokud to chcete nazvat zdravotním postižením, je to v pořádku. Je zřejmé, že mě to nezastavilo v tom, co chci dělat."

White je velkým obchodníkem a není pochyb o tom, že angažování tohoto bojovníka by přitáhlo další pozornost UFC. „Každý bojovník má věci, na kterých musí pracovat, nebo může být lepší, a to je to, co děláme, aby byl ve správný čas připraven," nechal se slyšet Američanův trenér Jeremy Libiszewski. Bude to opravdu UFC?