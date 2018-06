Změna v divizi těžkých vah. Joshua mění soupeře

Dva se dohadují a vydělá na tom třetí. Vše může být podle posledních informací úplně jinak. V dubnu britský server telegraph.co.uk psal, že boxerská bitva těžkých vah o čtyři hlavní pásy může propuknout v létě. Na jedné straně Anthony Joshua, král Evropy. Na druhé Deontay Wilder, americká jednička. O měsíc později tvrdí Angličanův manažer Eddie Hearn, že Joshua půjde do ringu s někým jiným, do protějšího rohu se má postavit Rus Alexander Povětkin.

Souboj o sjednocení čtyř hlavních pásů organizací WBA, IBF, WBO a WBC se patrně oddálí. Důvod?

„V současné době bojujeme s Povětkinem," citoval britský web thesun.co.uk Hearna. „Chceme zápas v září, ale v září nevyhovuje Wilderovi, ten patrně nebude až do února," dodal manažer.

„Organizace WBA po nás chce výsledek, chce vědět, jaká je situace. V tuto chvíli to je Povětkin, ale to se může ještě změnit," přinášel Hearnova slova zase portál bbc.com.

Zápas s ruským boxerem má nyní tři možné termíny, a to 15. a 22. záři ve Wembley, případně 8. září na Old Trafford.

Kdo půjde do boje s jedničkou?

Wilder by chtěl bojovat v USA, Joshua ve Velké Británii, on je světová jednička podle žebříčku boxrec.com, soupeř dvojka, navíc má jeden hlavní pás, Joshua tři. Pokud by Američan vyhrál, možná odveta by se přesunula do USA. Otázkou vyjednávání byla a je také částka, hovořilo se až o 50 miliónech dolarů. Podle všech indicií obě strany zatím nenašly společnou řeč, takže záložní varianta.

Třetím v žebříčku je Povětkin. Jak nakonec dopadnou tyto boxerské šachy, kde jsou tři těžké váhy?

Joshua má v profesionálním ringu odboxováno 21 zápasů a stejný má i počet výher, z toho 20krát ukončil bitvy předčasně. Wilder má v profesionálním ringu 40 zápasů, 40 výher a 39 K.O. Povětkin prohrál jednou, má za sebou 34 duelů, 24 jich dokončil před limitem, jedinou porážku si připsal před pěti lety, když nestačil na Vladimira Klička.